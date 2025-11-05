Language
    बिलासपुर ट्रेन हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 11, पढ़ें बड़ी बातें

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 08:58 AM (IST)

    बिलासपुर में एक दुखद ट्रेन दुर्घटना हुई, जिसमें 11 लोगों की जान चली गई। वहीं 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस दुर्घटना में घायलों और मृतकों के परिजनों के लिए राज्य सरकार और रेलवे की ओर से सहायता राशि का एलान किया गया है।   

    बिलासपुर ट्रेन हादसा (फोटो- ANI)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बिलासपुर रेल हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत हो गई है। जबकि 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस दुखद हादसे के बाद रेलवे और राज्य सरकार दोनों ने मुआवजे का एलान किया है। ट्रैक से मलबा हटाने का काम जारी है। जिस जगह पर दुर्घटना हुई है, उस ट्रैक को छोड़कर बाकी ट्रैक से ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया गया है।

    दरअसल, बिलासपुर में मंगलवार शाम एक बड़ा रेल हादसा हुआ। जहां बिलासपुर-कटनी रेलखंड पर लाल खदान इलाके के पास मंगलवार को कोरबा पैसेंजर ट्रेन और एक खड़ी मालगाड़ी के बीच टक्कर हो गई। इस भीषण हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत हो गई है। वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। जिनका उपचार चल रहा है।

    सीएम साय ने किया मुआवजे का एलान

    इस दुखद रेल हादसे पर सीएम विष्णुदेव साय ने दुख मरने वाले के परिजनों के प्रति दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा कि बिलासपुर के पास हुई ट्रेन दुर्घटना अत्यंत दुःखद और पीड़ादायक है। इस त्रासदी में जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मैं गहरी संवेदना प्रकट करता हूं। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति और शोकाकुल परिजनों को यह असहनीय दुख सहने की शक्ति प्रदान करें।

    राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि दिवंगतों के परिजनों को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता और घायलों को 50 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। घायलों के समुचित एवं निःशुल्क इलाज की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। घायलों के उपचार के लिए सभी आवश्यक चिकित्सा सुविधाएँ और संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

    हम इस कठिन समय में प्रत्येक प्रभावित परिवार के साथ हैं। राज्य सरकार पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और हर आवश्यक कदम उठा रही है।

    रेलवे ने भी किया मुआवजे का एलान

    इस हादसे के बाद रेलवे ने पीड़ितों के लिए मुआवजे का एलान किया है। रेलवे की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि रेल मंत्री जी द्वारा घटना में प्रभावित व्यक्तियों के लिए निम्न अनुग्रह राशि की घोषणा की गई है। मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपये, गंभीर रूप से घायल यात्रियों को 5 लाख रुपये तथा सामान्य रूप से घायल यात्रियों को 1 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।

