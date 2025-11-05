बिलासपुर ट्रेन हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 11, पढ़ें बड़ी बातें

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बिलासपुर रेल हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत हो गई है। जबकि 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस दुखद हादसे के बाद रेलवे और राज्य सरकार दोनों ने मुआवजे का एलान किया है। ट्रैक से मलबा हटाने का काम जारी है। जिस जगह पर दुर्घटना हुई है, उस ट्रैक को छोड़कर बाकी ट्रैक से ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया गया है।

दरअसल, बिलासपुर में मंगलवार शाम एक बड़ा रेल हादसा हुआ। जहां बिलासपुर-कटनी रेलखंड पर लाल खदान इलाके के पास मंगलवार को कोरबा पैसेंजर ट्रेन और एक खड़ी मालगाड़ी के बीच टक्कर हो गई। इस भीषण हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत हो गई है। वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। जिनका उपचार चल रहा है।

सीएम साय ने किया मुआवजे का एलान इस दुखद रेल हादसे पर सीएम विष्णुदेव साय ने दुख मरने वाले के परिजनों के प्रति दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा कि बिलासपुर के पास हुई ट्रेन दुर्घटना अत्यंत दुःखद और पीड़ादायक है। इस त्रासदी में जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मैं गहरी संवेदना प्रकट करता हूं। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति और शोकाकुल परिजनों को यह असहनीय दुख सहने की शक्ति प्रदान करें।

राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि दिवंगतों के परिजनों को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता और घायलों को 50 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। घायलों के समुचित एवं निःशुल्क इलाज की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। घायलों के उपचार के लिए सभी आवश्यक चिकित्सा सुविधाएँ और संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं।