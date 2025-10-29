चेन्नई में बाइक टैक्सी ड्राइवर ने महिला का किया यौन शोषण, फिर छोड़ दिया घर; अब काट रहा जेल की सजा
चेन्नई में एक बाइक टैक्सी ड्राइवर, शिवकुमार, को एक 22 वर्षीय महिला के यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। महिला ने दोस्त से मिलने के लिए टैक्सी बुक की थी, लेकिन ड्राइवर ने उसे सुनसान रास्ते पर धमकाया। पुलिस ने शिकायत के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चेन्नई में बाइक टैक्सी चलाने वाले एक व्यक्ति को पुलिस ने सोमवार को एक 22 साल की महिला का यौन शोषण करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया।
शिवकुमार नाम के इस व्यक्ति को मंगलवार को अदालत में पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। शिवकुमार की मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली गई है।
क्या है पूरा मामला?
जांचकर्ताओं के अनुसार, महिला ने सोमवार देर रात चेन्नई के पक्कीकरनई में अपनी दोस्त से मिलने के लिए एक बाइक टैक्सी बुक की थी। उसने ड्राइवर शिवकुमार से कहा कि वह उसके वापस आने तक का इंतजार करे।
हालांकि, मंगलवार सुबह उसे घर छोड़ते समय, शिवकुमार कथित तौर पर एक सुनसान रास्ता अपनाकर महिला को धमकाया और उसका यौन शोषण किया। बाद में ड्राइवर ने पीड़िता को उसके घर छोड़ दिया। उसने अपने पति को घटना के बारे में बताया।
पुलिस क्या कहती है?
महिला की शिकायत के आधार पर, पुलिस ने जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के बयान में कहा गया है, "टी 5 वनागरम पुलिस ने शिकायत की जांच की और उसे सही पाया है। मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी की पहचान शिवकुमार के रूप में हुई है।"
तमिलनाडु में विपक्ष महिलाओं के खिलाफ बढ़ते यौन अपराधों पर चिंता व्यक्त करता रहा है। हालांकि, राज्य पुलिस और सत्तारूढ़ द्रमुक इन आरोपों से इनकार करते हैं और दावा करते हैं कि कड़ी कार्रवाई की जा रही है और हाल के मामलों में त्वरित न्याय के लिए मुकदमों की सुनवाई तेज की जा रही है।
