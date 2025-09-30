Language
    बिहार की मतदाता सूची में जुड़ सकते है 14 लाख नए मतदाता, आज जारी होगी नई लिस्ट

    By arvind pandey Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 06:00 AM (IST)

    बिहार में मतदाता सूची का विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद नई सूची मंगलवार को जारी होगी। चुनाव आयोग ने तैयारी पूरी कर ली है जिससे 14 लाख नए मतदाता जुड़ सकते हैं। अंतिम सूची में लगभग 7.3 करोड़ मतदाताओं के नाम होने की संभावना है। एसआईआर से पहले 7.89 करोड़ मतदाताओं के नाम थे जिनमें से 65 लाख नाम हटाए गए थे।

    नई मतदाता सूची को लेकर चुनाव आयोग तैयार।

    जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। बिहार में मतदाता सूची के जिस विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर देश भर में विपक्षी दल विरोध कर रहे थे, अब उसके तहत तैयार की गई नई मतदाता सूची मंगलवार को आ जाएगी।

    चुनाव आयोग ने इसे लेकर अपनी तैयारी पूरी कर दी है। साथ ही संकेत दिए है कि नई मतदाता सूची में 14 लाख नए मतदाता शामिल हो सकते हैं। अंतिम सूची में 7.3 करोड़ मतदाताओं के नाम होने की संभावना है।

    हटाए गए थे 65 लाख लोगों के नाम

    एसआईआर से पहले 7.89 करोड़ मतदाताओं के नाम थे। उनसे से ऐसे 65 लाख लोगों के नाम हटाए गए थे। इनमें 22 लाख से अधिक मृत मतदाता, करीब 35 लाख स्थाई से रूप से विस्थापित व सात लाख से अधिक लोग दो जगहों से नाम दर्ज कराने वाले पाए गए थे। आयोग ने इस सभी के नाम मतदाता सूची से एसआईआर के पहले चरण में चिन्हित करके हटा दिया गया था।

    कोई भी मतदाता खोज सकेगा अपना नाम 

    आयोग से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक बिहार की नई मतदाता सूची के जारी होने के साथ ही इसे राज्य के सभी राजनीतिक दलों को पीडीएफ फॉर्म में मुहैया कराया जाएगा। साथ ही इसे ऑनलाइन भी किया जाएगा। जहां कोई भी मतदाता अपना सूची में नाम खोज सकेंगे। यह मतदाता सूची जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) के पास भी उपलब्ध होगी।

    आपत्ति होने पर क्या करना होगा?

    आयोग के मुताबिक मतदाता सूची को लेकर यदि इसके बाद भी किसी को कोई आपत्ति है तो वह इसे जिला निर्वाचन अधिकारी के यहां दर्ज करा सकता है। यदि उसके बाद भी संतुष्ट नहीं तो वह इसे राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के यहां भी चुनौती दे सकता है। नई मतदाता सूची में करीब 7.30 करोड़ मतदाताओं के नाम शामिल होने का दावा किया गया है।

