बिहार चुनाव: चुनाव आयोग की धनबल पर कड़ी नजर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। चुनाव में धनबल के इस्तेमाल की बढ़ती कोशिशों को देखते हुए चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा के आम चुनाव के साथ ही सात राज्यों की आठ विधानसभा के हो रहे उप चुनाव में ईडी, आइटी सहित केंद्र और राज्य सरकार की सभी प्रवर्तन एजेंसियों को पैनी नजर रखने के निर्देश दिए हैं।

इसके साथ ही आयोग ने पकड़ी जाने वाली नकदी सहित दूसरी सामग्रियों का ब्योरा रीयल टाइम सिस्टम के जरिये अपड़ेट करने और तुरंत ही इससे आयोग को भी अवगत कराने के निर्देश दिए। चुनाव आयोग ने प्रवर्तन एजेंसियों को ये निर्देश तब दिए हैं, जब बिहार में चुनाव की घोषणा के बाद से अब तक नकदी सहित 34 करोड़ की कीमत के उपहार, ड्रग्स व शराब सहित दूसरी सामग्रियों को जब्त किया है।

बिहार में चल रहा है टिकट बंटवारा यह स्थिति तब है, जब अभी बिहार में प्रत्याशियों के टिकटों का बंटवारा चल रहा है। आयोग ने इस दौरान जिन प्रमुख प्रवर्तन एजेंसियों को सतर्क किया है, उनमें ईडी और आइटी के साथ ही आरबीआइ, डीआरआइ, जीएसटी, सीमा शुल्क, एनसीबी, सीआइएसएफ, एसएसबी, डाक विभाग आदि शामिल है। माना जा रहा है कि चुनाव प्रचार में तेजी आने के बाद धनबल के इस्तेमाल की कोशिशें और बढ़ सकती हैं।

आयोग ने इसके साथ ही व्यय पर्यवेक्षकों से क्षेत्र का लगातार दौरा करने और प्रत्याशियों के खर्च पर नजर रखने के भी निर्देश दिए हैं। आयोग ने इस बार प्रत्येक दो से तीन विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशियों के खर्च पर नजर रखने के लिए एक व्यय पर्यवेक्षक की तैनाती की है। आयोग ने इस दौरान प्रवर्तन अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि उनकी प्रवर्तन गतिविधियों से आम नागरिकों को किसी तरह की असुविधा या परेशानी न हो।