Bihar Politics: सीट बंटवारे से उम्मीदवारों के नाम तक... कब आएगी पहली लिस्ट? NDA की बैठक फाइनल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बिहार में चुनावी बिगुल बज चूका है। साथ ही सियासी पार्टियां पूरा जोर लगा रहीं हैं। इस बीच खबर है कि भाजपा की कोर टीम बिहार में उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने के लिए शनिवार को बैठक करेगी। जिसके अगले दिन यानी रविवार को भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी।

एनडीटीवी की रिपोर्ट्स के मुताबिक रविवार को होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित अन्य वरिष्ठ नेता भाग लेंगे। सीट बंटवारे को लेकर क्या है एनडीए कि रणनीति? एनडीटीवी की रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में भाजपा और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के सहयोगियों द्वारा उम्मीदवारों की पहली सूची सोमवार को जारी होने की उम्मीद है। कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार में एनडीए के सभी दल संयुक्त रूप से भी उम्मीदवारों के नामों का एलान कर सकते हैं। एनडीटीवी कि रिपोर्ट् में बताया गया कि बिहार चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन और सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने में एनडीए के सहयोगियों के बीच कोई परेशानी नहीं हुई।

प्रशांत किशोर कितना डाल पाएंगे असर? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) एनडीए का एक प्रमुख सहयोगी दल है। एक तरफ जहां बिहार में एनडीए को विपक्षी इंडिया गठबंधन की संयुक्त ताकत से लड़ना है तो वहीं दूसरी ओर एक और प्रतिद्वंद्वी से भी निपटना होगा। दरअसल इस बार प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जन सुराज भी चुनावी अखाड़े में कूद पड़ी है। अब देखना बेहद रोचक होगा कि प्रशांत किशोर कि पार्टी चुनाव में कितना जोर लगा पाती है?