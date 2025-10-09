Bihar Election: बिहार चुनाव में AI का भूलकर भी न करें इस तरह इस्तेमाल; EC की गाइडलाइन जारी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। चुनाव प्रचार के दौरान एक-दूसरे खिलाफ एआइ और डीपफेक के बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को इससे बचने की नसीहत की है और कहा है कि वह चुनाव के दौरान किसी के खिलाफ इसके इस्तेमाल से बचें अन्यथा वह सख्त कार्रवाई करेगा।

आयोग ने यह निर्देश ऐसे समय दिए है, जब बिहार विधानसभा चुनाव के साथ देश के सात राज्यों में उपचुनाव चुनाव हो रहे है। इसके साथ ही आयोग ने राजनीतिक दलों से प्रचार के दौरान निजी जीवन से जुड़े हमलों से बचने को लेकर भी चेताया है। आयोग ने यह कदम पिछले कई चुनावों में प्रचार के दौरान इसके बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए उठाया है।

चुनाव आयोग ने जारी किया दिशा निर्देश चुनाव आयोग ने इसे लेकर राजनीतिक दलों के लिए एक दिशा-निर्देश भी जारी किया है। जिसमें चुनाव प्रचार के दौरान अपने प्रतिद्वंदी दलों या उम्मीदवारों के खिलाफ एआइ और डीपफेक की मदद से तैयार किए जाने वाले वीडियो उपयोग करने के दौरान आदर्श आचार संहिता व दिशा-निर्देशों का पालन करने को कहा है। चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी तरह की सूचनाओं को विकृत करने में एआइ या डीपफेक का इस्तेमाल गलत है। चुनाव आयोग के मुताबिक ऐसे लोगों पर नजर रखी जाएगी। साथ ही सख्ती से उनसे निपटा भी जाएगा।

आइटी एक्ट के तहत दर्ज होगा मामला आयोग से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक, ऐसे लोगों को चुनाव प्रचार से रोकने सहित उसके खिलाफ आइटी एक्ट के तहत मामला भी दर्ज कराया जा सकता है। आयोग ने साफ किया है कि चुनाव प्रचार सामग्री में यदि कहीं भी एआइ व डीपफेक का इस्तेमाल किया गया है तो उन्हें बताना होगा कि यह एआइ जेनरेटेड है।