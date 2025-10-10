भोपाल: PWD के पूर्व इंजीनियर के घर लोकायुक्त का छापा, 3 करोड़ का सोना और 36 लाख कैश बरामद

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लोक निर्माण विभाग के पूर्व इंजीनियर जीप मेहरा के भोपाल और हबीबगंज स्थित मणिपुर में आवास समेत चार ठिकानों पर गुरुवार सुबह लोकायुक्त पुलिस ने चार डीएसपी के नेतृत्व में 30 लोगों से ज्यादा की टीम ने छापा मारा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मेहरा पर कार्यकाल के दौरान विभागीय की ठेके और निर्माण कार्य में गड़बड़ी का आरोप है। इन शिकायतों के चलते ही मेहरा के रोहित नगर, गोविंदपुरा फैक्ट्री और मकान पर तलाशी ली गई। आय से अधिक संपत्ति के मामले में एक्शन पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आय से अधिक संपत्ति की शिकायत के बाद यह कार्रवाई की गई है। अभी करवाई जा रही है कुल संपत्ति का मूल्यांकन किया जा रहा है।

36 लाख कैश और 3 करोड़ का सोना बरामद शुरुआती जांच में 36 लाख रुपए नकद, तीन करोड रुपए का सोना, 17 टीन शहद और चार लग्जरी कारें, रिसोर्ट के निर्माणाधीन कॉटेज, 56 लाख फिक्स्ड डिपॉजिट के दस्तावेज मिले हैं।