भोपाल में पुलिस की पिटाई से इंजीनियरिंग छात्र की मौत, दोनों कॉन्स्टेबल सस्पेंड

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के भोपाल में पिपलानी थाना क्षेत्र के इंद्रपुरी इलाके में पुलिस की पिटाई से 22 वर्षीय इंजीनियर उदित कुमार गायिकी की मौत हो गई। गुरुवार-शुक्रवार देर रात गश्त पर निकले आरक्षक सौरभ आर्य और संतोष बामनिया ने कार में शराब होने के शक में उदित की जमकर पिटाई की।

चश्मदीदों के अनुसार, उदित को सड़क किनारे खड़ा कर पहले कपड़े उतरवाए गए, फिर शरीर पर लाठियां बरसाईं। इस दौरान पुलिस की लाठी तक टूट गई। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। बता दें कि घटना के समय उदित अपने दोस्तों अक्षत और दीपेश के साथ कार में बैठा था, जबकि दूसरी कार में रोहन और आदित्य समेत अन्य साथी थे।

पुलिस की पिटाई से इंजीनियर की मौत जैसे ही पुलिस वहां पहुंची, उदित घबराकर कार से उतरा और भागने लगा। पुलिसकर्मियों ने करीब 100 मीटर तक पीछा कर उसे पकड़ लिया और सरेराह पिटाई शुरू कर दी। दोस्तों ने हस्तक्षेप करते हुए मामला शांत कराने की कोशिश की तो पुलिसकर्मी ने 10 हजार रुपये रिश्वत की मांग रख दी। दोस्तों के अनुसार उदित की सांसें नहीं चल रही थीं।