भोपाल में पुलिस की पिटाई से इंजीनियरिंग छात्र की मौत, दोनों कॉन्स्टेबल सस्पेंड
भोपाल के पिपलानी क्षेत्र में पुलिस की पिटाई से 22 वर्षीय इंजीनियर उदित कुमार गायिकी की मौत हो गई। गश्त कर रहे पुलिसकर्मियों ने शराब के शक में उसे बुरी तरह पीटा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, उदित को सड़क पर नग्न करके पीटा गया। दोस्तों के हस्तक्षेप करने पर पुलिस ने रिश्वत की मांग की। हालत बिगड़ने पर उसे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया। दोनों आरोपी पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के भोपाल में पिपलानी थाना क्षेत्र के इंद्रपुरी इलाके में पुलिस की पिटाई से 22 वर्षीय इंजीनियर उदित कुमार गायिकी की मौत हो गई। गुरुवार-शुक्रवार देर रात गश्त पर निकले आरक्षक सौरभ आर्य और संतोष बामनिया ने कार में शराब होने के शक में उदित की जमकर पिटाई की।
चश्मदीदों के अनुसार, उदित को सड़क किनारे खड़ा कर पहले कपड़े उतरवाए गए, फिर शरीर पर लाठियां बरसाईं। इस दौरान पुलिस की लाठी तक टूट गई। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। बता दें कि घटना के समय उदित अपने दोस्तों अक्षत और दीपेश के साथ कार में बैठा था, जबकि दूसरी कार में रोहन और आदित्य समेत अन्य साथी थे।
पुलिस की पिटाई से इंजीनियर की मौत
जैसे ही पुलिस वहां पहुंची, उदित घबराकर कार से उतरा और भागने लगा। पुलिसकर्मियों ने करीब 100 मीटर तक पीछा कर उसे पकड़ लिया और सरेराह पिटाई शुरू कर दी। दोस्तों ने हस्तक्षेप करते हुए मामला शांत कराने की कोशिश की तो पुलिसकर्मी ने 10 हजार रुपये रिश्वत की मांग रख दी। दोस्तों के अनुसार उदित की सांसें नहीं चल रही थीं।
दोनों पुलिसकर्मी तत्काल निलंबित
एम्स पहुंचते ही डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उदित के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान हैं। उदित हाल ही में सीहोर के वीआइटी कालेज से इंजीनिय¨रग की पढ़ाई पूरी कर दो महीने से बेंगलुरु में रह रहा था। डीसीपी विवेक ¨सह ने बताया कि मारपीट करने वाले दोनों आरक्षकों को निलंबित किया गया है। मृतक की पीएम रिपोर्ट के बाद मौत का कारण स्पष्ट होगा, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
