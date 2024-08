Bharat Bandh 2024 LIVE: भारत बंद का कुछ राज्यों में असर, बिहार में लोगों ने किया एनएच-83 ब्लॉक

Bharat Bandh 2024 Today LIVE: बिहार के जहानाबाद में प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 83 को अवरुद्ध किया। SC-ST आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के विरोध में दलित और बहुजन संगठनों द्वारा आज भारत बंद का आह्वान किया गया है।

#WATCH | Bihar: Visuals from Jehanabad where Bharat Bandh supporters have blocked the NH 83 in Unta.



The Reservation Bachao Sangharsh Samiti are observing a day-long Bharat Bandh today to protest the Supreme Courts recent judgment on reservations. pic.twitter.com/vIdlGbxMbi