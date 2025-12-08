Language
    सावधान! ई-पैन कार्ड डाउनलोड के नाम पर आ रहा फर्जी मेल, आयकर विभाग ने किया सतर्क

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 07:59 AM (IST)

    आयकर विभाग ने ई-पैन कार्ड डाउनलोड के नाम पर आ रहे फर्जी ई-मेल के खिलाफ लोगों को सतर्क किया है। विभाग ने एक फैक्ट-चेक जारी कर बताया कि वह ई-मेल के माध्यम से विस्तृत व्यक्तिगत जानकारी नहीं मांगता।

    फर्जी ई-मेल से रहें सावधान

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आयकर विभाग ने लोगों को ई-पैन कार्ड डाउनलोड करने के लिए कहने वाले फर्जी ई-मेल के विरुद्ध अलर्ट करने के लिए एक फैक्ट-चेक जारी किया है।

    PIB की मदद से जारी फैक्ट-चेक में एक स्क्रीनशाट भी शेयर किया है जिसमें एक फिशिंग ई-मेल दिखाया जिसमें ई-पैन कार्ड आनलाइन डाउनलोड करने के लिए 'स्टेप-बाय-स्टेप गाइड'दी गई थी।

    फर्जी ई-मेल से रहें सावधान

    विभाग ने साफ किया कि वह ई-मेल के जरिये विस्तृत व्यक्तिगत जानकारी नहीं मांगता। किसी भी ऐसे ई-मेल, लिंक, काल और एसएमएस का जवाब न दें जिसमें आपसे वित्तीय एवं संवेदनशील जानकारी शेयर करने को कहा गया हो।

    निजी जानकारी साझा न करें

    विभाग आपके पिन नंबर, पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड, बैंक या दूसरे फाइनेंशियल अकाउंट जानकारी मांगने वाला ई-मेल नहीं भेजता।

    अगर आयकर विभाग से अधिकृत होने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति से कोई ई-मेल मिलता है या आपको आयकर वेबसाइट पर ले जाता है, तो जवाब न दें और कोई भी अटैचमेंट न खोलें।

    एंटी-वायरस का प्रयोग करें

    इसमें ऐसा कोड हो सकता है जो आपके कंप्यूटर को इंफेक्ट कर देगा। विभाग ने कहा कि एंटी-वायरस साफ्टवेयर, एंटी-स्पाइवेयर और फायरवाल का इस्तेमाल करें और उन्हें अपडेट रखें।

    (न्यूज एजेंसी आईएएनएस के इनपुट के साथ)