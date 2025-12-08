सावधान! ई-पैन कार्ड डाउनलोड के नाम पर आ रहा फर्जी मेल, आयकर विभाग ने किया सतर्क

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आयकर विभाग ने लोगों को ई-पैन कार्ड डाउनलोड करने के लिए कहने वाले फर्जी ई-मेल के विरुद्ध अलर्ट करने के लिए एक फैक्ट-चेक जारी किया है।

PIB की मदद से जारी फैक्ट-चेक में एक स्क्रीनशाट भी शेयर किया है जिसमें एक फिशिंग ई-मेल दिखाया जिसमें ई-पैन कार्ड आनलाइन डाउनलोड करने के लिए 'स्टेप-बाय-स्टेप गाइड'दी गई थी।

फर्जी ई-मेल से रहें सावधान

विभाग ने साफ किया कि वह ई-मेल के जरिये विस्तृत व्यक्तिगत जानकारी नहीं मांगता। किसी भी ऐसे ई-मेल, लिंक, काल और एसएमएस का जवाब न दें जिसमें आपसे वित्तीय एवं संवेदनशील जानकारी शेयर करने को कहा गया हो।