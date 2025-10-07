सर्दी-बुखार के इलाज के बाद हो चुकी बैतूल के एक और बच्चे की मौत, एक अन्य मासूम की दोनों किडनी खराब

बैतूल जिले में परासिया के एक निजी अस्पताल में इलाज के बाद दो बच्चों की हालत बिगड़ने की खबर है। एक बच्चे की 30 सितंबर को मौत हो गई जबकि दूसरे की दोनों किडनी खराब होने के बाद नागपुर में हालत गंभीर है। परिजनों का आरोप है कि कोल्ड्रिफ सीरप के कारण बच्चों की तबीयत बिगड़ी।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। छिंदवाड़ा जिले में जहरीली कोल्ड्रिफ सीरप से मासूम बच्चों की मौत के बीच बैतूल से दो अन्य बच्चों को लेकर जानकारी मिली है। इनमें से एक बच्चे की 30 सितंबर को मौत हो चुकी है, जबकि दूसरा मासूम दोनों किडनी खराब होने के बाद नागपुर में मौत से संघर्ष कर रहा है।

दोनों बच्चों का इलाज परासिया स्थित एक निजी अस्पताल में हुआ था। हालांकि अभी यह साफ नहीं हुआ है कि दोनों को कोल्ड्रिफ सीरप दी गई थी या नहीं।दवा देने के बाद बिगड़ी थी डेढ़ माह के भानू की तबीयतआमला विकासखंड के ग्राम हरन्या निवासी मोहित धुर्वे के डेढ़ माह के बेटे भानू की 30 सितंबर को मौत हुई थी।

मामूली सर्दी-खांसी का इलाज गए थे क्लिनिक सर्दी-खांसी का इलाज कराने के लिए बच्चे को 29 सितंबर को परासिया स्थित डा. ठाकुर मल्टी स्पेशलिटी क्लीनिक लाया गया था। वहां डा. अमित ठाकुर ने पर्चे पर ट्रैक्जोल इंजेक्शन, एकोलेट नेजल स्प्रे और ओरल ड्राप लिखा। परिजन ने वहीं से ये दवाएं लीं। दवा देने के बाद से बच्चे की हालत लगातार बिगड़ती गई और 30 सितंबर को उसकी मौत हो गई।

मासूमों की मौत का यह तीसरा मामला आमला विकासखंड में मासूमों की मौत का यह तीसरा मामला है, जिनका इलाज परासिया में कराया गया था। हालांकि इस मौत में कोल्ड्रिफ सीरप दिया जाना नहीं पाया गया है।नागपुर मेडिकल कालेज में वेंटिलेटर पर चार वर्षीय हर्षइधर, टीकाबर्री गांव निवासी चार वर्षीय हर्ष पिता राकेश यदुवंशी का परासिया में डा. ठाकुर मल्टी स्पेशलिटी क्लीनिक में उपचार कराने के बाद हालत बिगड़ गई। नागपुर के अस्पताल में हुई जांच में पाया गया कि उसकी दोनों किडनी फेल हो गई हैं। गंभीर हालत में बच्चे को नागपुर के मेडिकल कालेज में वेंटिलेटर पर रखा गया है।

कफ सीरप देने के बाद बिगड़ी थी बच्चीं की तबियत बालक के चाचा श्याम यदुवंशी ने बताया कि 26 सितंबर को परासिया में डा. अमित ठाकुर के पास उपचार कराया गया। उन्होंने जो कफ सीरप और दवाएं लिखी थीं, उन्हें देने के बाद एक अक्टूबर को हालत बिगड़ गई। दो अक्टूबर को बैतूल के दो निजी अस्पताल में दिखाया गया, जहां से बाहर ले जाने की सलाह दी गई। चार अक्टूबर को हर्ष को नागपुर के मेडिकल कालेज में भर्ती कराया है। हर्ष के स्वजन का आरोप है कि कोल्ड्रिफ सीरप के कारण ही बच्चे की हालत नाजुक हुई है।