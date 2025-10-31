बेंगलुरु: सड़क पर फेंका तो कुछ ही देर में घर के सामने रखा मिलेगा कचरा, जुर्माना भी लगेगा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी (और बेंगलुरु सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड ने शहर को साफ-सूथरा बनाने के लिए अजीबोगरीब मुहिम की शुरुआत की है। इस मुहिम के तहत कचरा उठाने की बजाय डोर-टू-डोर फेंका जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा सफाई अभियान है, जिसमें कचरा फेंका जा रहा है।

दरअसल, शहर को साफ रखने के लिए जीबीए द्वारा "कचरा डंपिंग महोत्सव" की शुरुआत की गई है। इस अभियान के तहत जो लोग शहर को गंदा कर रहे हैं। यानी कचरे को सड़क पर ही फेंक दे रहे हैं, उन्हें चेतावनी दी गई है। अगर आप सड़क पर कचरा फेंकते हैं, तो ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी (GBA) उसे वापस आपके घर फेंक देगी।

क्या बोले अधिकारी? एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, बेंगलुरु सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड (BSWML) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) करिगौड़ा ने कहा कि बेंगलुरु में हमारे पास लगभग 5,000 ऑटो हैं जो घरों में जाकर सूखा और गीला कचरा इकट्ठा करते हैं। इसके बावजूद कुछ लोग सड़कों पर कचरा फेंकते हैं। सड़कों पर कचरा फेंकने वालों की निगरानी के लिए सीसीटीवी भी लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि सड़क पर कचरा न फेंकने के लिए जागरुक करने के लिए यह रिटर्न गिफ्ट है।

कचरे के साथ 2,000 का जुर्माना भी मुख्य कार्यकारी अधिकारी करिगौड़ा ने कहा कि कचरा वापस डालने के अलावा 2,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा। ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी और बेंगलुरु सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड की इस पहल को लेकर लोग सोशल मीडिया पर अजीबोगरीब बता रहे हैं। वहीं इसको लेकर करिगौड़ा ने कहा कि यह कोई अजीबोगरीब गतिविधि नहीं है। हमारे कार्यकर्ता हर घर में जाकर लोगों को कचरा अलग-अलग करने के बारे में शिक्षित कर रहे हैं। हम सोशल मीडिया पर जागरूकता फैला रहे हैं और लोगों से सड़क पर कचरा न फेंकने का अनुरोध भी कर रहे हैं।