बेंगलुरु में मां ने 14 साल के बच्चे को उतारा मौत के घाट, बाद में कर ली आत्महत्या; वजह जान पुलिस भी सन्न

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहां पर एक महिला ने सोमवार को अपने घर में अपने 14 साल के बेटे की हत्या कर दी और फिर अपनी मां के साथ खुद भी आत्महत्या कर ली।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्रारंभिक जांच के अनुसार, सुबह करीब 9 बजे, 38 साल की महिला सुधा और उसकी 68 साल की मां मदम्मा ने पहले लड़के मौनीश की हत्या की और फिर खुद भी जहर खा लिया। बढ़ते कर्ज के कारण उठाया कदम, पुलिस ने जताया शक पुलिस ने संदेह जताया है कि बढ़ते कर्ज के कारण लड़के की मां और दादी ने यह कदम उठाया होगा। पुलिस ने बताया कि सुधा और मुद्दम्मा एक छोटा सा होटल चलाती थीं, जहां वे बिरयानी बेचती थीं। हालांकि, नुकसान होने के बाद, उन्होंने चिप्स और दूध बेचना शुरू कर दिया और बाद में अपना खर्च चलाने के लिए घरेलू मदद का काम करने लगीं।

पुलिस ने बताया कि सुधा कुछ साल पहले अपने पति से अलग हो गई थी और अपने बेटे के साथ अपनी माँ के घर चली गई थी। बेंगलुरु की डिप्टी कमिश्नर ऑफ़ पुलिस (साउथईस्ट डिवीजन), सारा फातिमा ने मौके का दौरा किया और जांच की कि क्या कोई डेथ नोट या कोई और सबूत मौजूद है।