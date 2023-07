Bengaluru: रैपिडो चालक ने महिला यात्री के साथ की अश्लील हरकत, पीड़िता ने सुनाई आपबीती; बार-बार कर रहा कॉल

बेंगलुरु, ऑनलाइन डेस्क। बेंगलुरु के एक महिला ने शुक्रवार को रैपिडो बाइक टैक्सी के ड्राइवर पर सफर के दौरान अश्लील हरकत और यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। दरअसल, महिला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर रैपिडो को टैग करते हुए ड्राइवर की अश्लील हरकतों का जिक्र किया।

महिला यात्री के मुताबिक, उसने मणिपुर हिंसा के खिलाफ आयोजित एक विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने के बाद टाउन हॉल से घर वापसी के लिए रैपिडो ऑटो बुक किया, लेकिन कई बार ऑटो कैंसिलेशन की वजह से मुझे मजबूरन बाइक का विकल्प चुनना पड़ा।

Thread 🧵 Today, I went for the Manipur Violence protest at Town Hall Bangalore and booked a @rapidobikeapp auto for my way back home. However, multiple auto cancellations led me to opt for a bike instead. pic.twitter.com/bQkw4i7NvO

उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि रैपिडो चालक रजिस्टर्ड बाइक की जगह पर दूसरी बाइक लेकर आया था और चालक ने यह बताया कि रजिस्टर्ड बाइक सर्विसिंग के लिए दी हुई है। ऐसे में मैंने ऐप के जरिए अपनी बुकिंग की पुष्टि की और गंतव्य की ओर बढ़ गई।

बकौल महिला यात्री,

During the journey, we reached a remote area with no other vehicles around. Shockingly, the driver began riding with one hand and engaging in inappropriate behavior (Masturbating while riding the bike). Fearing for my safety, I remained silent throughout the ordeal.— Athira Purushothaman (@Aadhi_02) July 21, 2023