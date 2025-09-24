शादी के बाद संबंध नहीं बनाए तो पत्नी ने पति को बताया नामर्द, मांगा दो करोड़ मुआवजा; व्यक्ति ने दर्ज कराई FIR

बेंगलुरू में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के खिलाफ नपुंसकता उत्पीड़न और हमले के आरोप लगाते हुए पुलिस में मामला दर्ज कराया है। गोविंदराजनगर निवासी इस व्यक्ति की इसी साल 5 मई को शादी हुई थी। शादी के बाद से वह और उसकी पत्नी बेंगलुरु के सप्तगिरी पैलेस में साथ रहते थे। वहीं अब पुलिस मामले की जांच कर रही है।

डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। बेंगलुरू में एक बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के खिलाफ नपुंसकता, उत्पीड़न और हमले के आरोप लगाते हुए पुलिस में मामला दर्ज कराया है। व्यक्ति ने अपनी शिकायत में कहा है कि उसकी पत्नी उसको नपुंसक बताती जबकि डॉक्टर की रिपोर्ट में वह नॉर्मल है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गोविंदराजनगर निवासी इस व्यक्ति की इसी साल 5 मई को शादी हुई थी। शादी के बाद से वह और उसकी पत्नी बेंगलुरु के सप्तगिरी पैलेस में साथ रहते थे। 35 वर्षीय युवक द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के अनुसार, शादी के तीन महीने बाद उसकी पत्नी को उस पर नपुंसक होने का संदेह हुआ और क्योंकि शादी के तीन महीने के बाद दोनों के बीच संबंध नहीं बने थे। इसके बाद पत्नी ने उसे मेडिकल जांच कराने के लिए मजबूर किया।