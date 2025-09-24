Language
    शादी के बाद संबंध नहीं बनाए तो पत्नी ने पति को बताया नामर्द, मांगा दो करोड़ मुआवजा; व्यक्ति ने दर्ज कराई FIR

    By Digital Desk Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 12:10 AM (IST)

    बेंगलुरू में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के खिलाफ नपुंसकता उत्पीड़न और हमले के आरोप लगाते हुए पुलिस में मामला दर्ज कराया है। गोविंदराजनगर निवासी इस व्यक्ति की इसी साल 5 मई को शादी हुई थी। शादी के बाद से वह और उसकी पत्नी बेंगलुरु के सप्तगिरी पैलेस में साथ रहते थे। वहीं अब पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    Hero Image
    बेंगलुरु की महिला ने अपने पति को नपुंसक बताया और दो करोड़ रुपये मांगे (सांकेतिक तस्वीर)

     डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। बेंगलुरू में एक बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के खिलाफ नपुंसकता, उत्पीड़न और हमले के आरोप लगाते हुए पुलिस में मामला दर्ज कराया है। व्यक्ति ने अपनी शिकायत में कहा है कि उसकी पत्नी उसको नपुंसक बताती जबकि डॉक्टर की रिपोर्ट में वह नॉर्मल है।

    गोविंदराजनगर निवासी इस व्यक्ति की इसी साल 5 मई को शादी हुई थी। शादी के बाद से वह और उसकी पत्नी बेंगलुरु के सप्तगिरी पैलेस में साथ रहते थे।

    35 वर्षीय युवक द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के अनुसार, शादी के तीन महीने बाद उसकी पत्नी को उस पर नपुंसक होने का संदेह हुआ और क्योंकि शादी के तीन महीने के बाद दोनों के बीच संबंध नहीं बने थे। इसके बाद पत्नी ने उसे मेडिकल जांच कराने के लिए मजबूर किया।

    शिकायत में व्यक्ति ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी और उसके रिश्तेदार 17 अगस्त को गोविंदराजनगर स्थित उसके घर में जबरन घुस आए और उसके और उसके परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की।

    मारपीट के बाद, उन्होंने पुलिस से संपर्क किया। उनकी शिकायत के आधार पर, गोविंदराजनगर पुलिस स्टेशन ने महिला और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ मारपीट और उत्पीड़न के आरोपों में मामला दर्ज किया।