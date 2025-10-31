Language
    यूनिवर्सिटी के अंदर महिला से दुष्कर्म का मामला, बेंगलुरु विश्वविद्यालय का प्रोफेसर गिरफ्तार

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 07:13 PM (IST)

    कर्नाटक पुलिस ने बेंगलुरु विश्वविद्यालय के पूर्व रजिस्ट्रार प्रो. बीसी मायलारप्पा को एक विधवा महिला के यौन उत्पीड़न और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया है। महिला ने दो शिकायतें दर्ज कराई हैं, जिसमें मायलारप्पा पर अनुचित व्यवहार करने और शिकायत वापस लेने के लिए धमकाने का आरोप लगाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    प्रोफेसर बीसी मायलारप्पा गिरफ्तार। प्रतीकात्मक फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक पुलिस ने शुक्रवार को बेंगलुरु विश्वविद्यालय के पूर्व रजिस्ट्रार प्रो. बीसी मायलारप्पा को एक विधवा महिला का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न करने और उसकी जान को खतरा पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया।

    प्रोफेसर बीसी मायलारप्पा गिरफ्तार

    बसवेश्वरनगर पुलिस ने पीडि़ता की दो शिकायतों के बाद यह गिरफ्तारी की। पुलिस के अनुसार, महिला के पति का निधन हो चुका है। वह 2022 में मायलारप्पा के संपर्क में आई और उसके संस्थान में काम करती थी। महिला का आरोप है कि उसके अकेले होने का फायदा उठाकर आरोपित ने उसके साथ अनुचित व्यवहार करना शुरू कर दिया।

    पुलिस द्वारा मामले की जांच जारी

    उसने कथित तौर पर उसे संदेश भेजना शुरू कर दिया और उससे सहयोग करने की मांग की। महिला ने बसवेश्वरनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच कर ही रही थी कि महिला ने कामाक्षीपाल्या पुलिस स्टेशन में एक और शिकायत दर्ज कराई, जिसमें कहा गया कि उसे मायलारप्पा के खिलाफ अपनी शिकायत वापस लेने की धमकी दी जा रही है।

    (न्यूज एजेंसी आइएएनएस के इनपुट के साथ)