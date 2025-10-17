Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    बेंगलुरु में सनसनीखेज वारदात, एग्जाम देने जा रही छात्रा की गला रेतकर हत्या

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 08:00 AM (IST)

    बेंगलुरु में एक बेहदचौंकानेवाली घटना सामने आई है। यहां परीक्षा देने जा रही एक 21 वर्षीय कॉलेज छात्रा की दिनदहाड़े निर्मम हत्या कर दी गई। लड़की का शव श्रीरामपुरा रेलवे ट्रैक के पास मिला। पीड़िता की पहचान यामिनी प्रिया के रूप में हुई है, जो कर्नाटक की राजधानी के होसकेरेहल्ली क्षेत्र में स्थित एक कॉलेज में बी.फार्मा की छात्रा थी।

    prefferd source google
    Hero Image

    परीक्षा देने जा रही बेंगलुरु की छात्रा की हत्या, पीछे से काटा गला (फोटो- सोशल मीडिया)

    डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। बेंगलुरु में एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां परीक्षा देने जा रही एक 21 वर्षीय कॉलेज छात्रा की दिनदहाड़े निर्मम हत्या कर दी गई। लड़की का शव श्रीरामपुरा रेलवे ट्रैक के पास मिला।

     पीड़िता की पहचान यामिनी प्रिया के रूप में हुई है, जो कर्नाटक की राजधानी के होसकेरेहल्ली क्षेत्र में स्थित एक कॉलेज में बी.फार्मा की छात्रा थी।

     परिजनों ने बताया कि वह सुबह 7 बजे घर से निकली थी और कहा था कि उसकी परीक्षा है और जब हमला हुआ तो वह घर वापस आ रही थीं।

     बताया जा रहा है कि जब वह मंत्री मॉल इलाके के पास टहल रही थी, तभी एक युवक पीछे से उसके पास आया, उसका गला रेत दिया और मौके से फरार हो गया।

     घटना के प्रत्यक्षदर्शी स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद श्रीरामपुरा पुलिस मौके पर पहुंची और मुआयना किया और घटनास्थल से सबूत इकट्ठा किए। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और जांच जारी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें