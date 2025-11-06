'प्यार में नाकाम हुई तो स्कूलों को दे डाली बम से उड़ाने की धमकी', पुलिस ने महिला इंजीनियर को किया गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। बेंगलुरु पुलिस ने कई राज्यों के स्कूलों को बम से उड़ाने की फर्जी धमकी देने वाली महिला रेने जोशिल्डा को गिरफ्तार कर लिया है। पीटीआई के अनुसार, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जोशील्डा को बम की धमकी भरे ईमेल भेजने के आरोप में जून में चेन्नई से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें बॉडी वारंट पर बेंगलुरु लाया गया।

जोशिल्डा पर चेन्नई, हैदराबाद और गुजरात सहित कई शहरों में बम की धमकी वाले कई फर्जी ईमेल भेजने के लिए पहचान की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया गया है। जांच के दौरान पुलिस ने एक अप्रत्याशित संदिग्ध की को पाया, जिसका नाम रेने जोशिल्डा है और वह गुजरात में कैद एक महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, जोशिल्डा को 28 अक्टूबर को बॉडी वारंट पर बेंगलुरु लाया गया था। इस दौरान पुलिस ने उससे पूछताछ की। इस दौरान महिला ने बताया कि उसने न केवल शहर के स्कूलों, बल्कि मैसूर, चेन्नई और गुजरात के संस्थानों को भी बम की धमकी वाले ईमेल भेजने की बात कबूल की।

इस मामले में पुलिस ने बताया कि जोशील्डा को तकनीकी जानकारी होने के कारण उसने गेट कोड ऐप के जरिए बनाए गए वीपीएन और वर्चुअल मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल करके कई व्हाट्सएप अकाउंट बनाए और धमकियां देते समय अपने डिजिटल फुटप्रिंट को छुपाया।

एकतरफा प्यार का मामला सामने आया पुलिस ने जांच में पाया कि 30 वर्षीय रेने जोशिल्डा एक मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम करती थी। इस दौरान उसके मन में अपने सहकर्मी के लिए भावनाएं उत्पन्न हो गईं, वहीं, लड़के ने उसकी भावनाओं का जवाब नहीं दिया और बाद में किसी और से शादी कर ली।