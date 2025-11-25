बेंगलुरु: पत्नी के अफेयर से आहत पति ने की आत्महत्या, बेटे को बचाने पहुंचीं मां भी झुलसी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बेंगलुरु से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। शहर के नॉर्थ तालुक के कुदुरगेरे में एक 35 साल के शख्स ने अपनी पत्नी के लंबे समय से चल रहे अफेयर के बारे में पता चलने पर खुद को आग लगा ली।

बताया जा रहा है कि शख्स की मां ने अपने बेटे को बचाने की कोशिश की, जिसमें वह बुरी तरीके से झुलस गई। उसका विक्टोरिया हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। दस साल पहले हुई थी शादी शख्स की पहचान हरीश के तौर पर हुई है। हरीश की शादी दस साल पहले मंजुला नाम की महिला से हुई थी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि पिछले तीन सालों से मंजुला का सुरेश नाम के एक आदमी के साथ अफेयर चल रहा था। जब हरीश ने उससे रिश्ते के बारे में पूछा तो मंजुला ने कथित तौर पर सुरेश के सामने ही उसे चप्पल से मारा, जिससे वह बहुत बेइज्जत हुआ और इमोशनली टूट गया।