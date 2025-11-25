Language
    बेंगलुरु: पत्नी के अफेयर से आहत पति ने की आत्महत्या, बेटे को बचाने पहुंचीं मां भी झुलसी

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 12:50 AM (IST)

    बेंगलुरु में एक व्यक्ति ने पत्नी के अफेयर से परेशान होकर खुद को आग लगा ली। हरीश नामक व्यक्ति ने जब अपनी पत्नी मंजुला के विवाहेतर संबंध के बारे में जाना, तो उसने यह कदम उठाया। बचाने की कोशिश में हरीश की मां भी झुलस गईं। पुलिस ने मंजुला और उसके कथित प्रेमी सुरेश के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    बेंगलुरु: पत्नी के अफेयर से आहत पति ने की आत्महत्या। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बेंगलुरु से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। शहर के नॉर्थ तालुक के कुदुरगेरे में एक 35 साल के शख्स ने अपनी पत्नी के लंबे समय से चल रहे अफेयर के बारे में पता चलने पर खुद को आग लगा ली।

    बताया जा रहा है कि शख्स की मां ने अपने बेटे को बचाने की कोशिश की, जिसमें वह बुरी तरीके से झुलस गई। उसका विक्टोरिया हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है।

    दस साल पहले हुई थी शादी

    शख्स की पहचान हरीश के तौर पर हुई है। हरीश की शादी दस साल पहले मंजुला नाम की महिला से हुई थी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि पिछले तीन सालों से मंजुला का सुरेश नाम के एक आदमी के साथ अफेयर चल रहा था। जब हरीश ने उससे रिश्ते के बारे में पूछा तो मंजुला ने कथित तौर पर सुरेश के सामने ही उसे चप्पल से मारा, जिससे वह बहुत बेइज्जत हुआ और इमोशनली टूट गया।

    इस प्रकरण से परेशान होकर हरीश ने कथित तौर पर खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। उसकी माँ, अंजिनम्मा उसे बचाने के लिए दौड़ीं, लेकिन इस कोशिश में वह बुरी तरह जल गईं।

    पुलिस ने केस किया दर्ज

    हरीश की मौत के बाद मदनायकनहल्ली पुलिस स्टेशन में उसकी पत्नी मंजुला, उसके कथित पार्टनर सुरेश और संदीप नाम के एक और आदमी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, जिन पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। पुलिस घटना के आस-पास के हालात की जांच कर रही है।