मेड ने पालतू कुत्ते को लिफ्ट में पटक-पटककर मार डाला, वीडियो वायरल होते ही मचा हंगामा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बेंगलुरु से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक घर में काम करने वाली महिला ने अपने मालिक के पालतू कुत्ते को पटक-पटककर मार डाला। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। मामले में आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है।

बताया जा रहा है कि यह घटना शुक्रवार को हुई। उत्तर बेंगलुरु के बगलूर इलाके में स्थिति एक अपार्टमेंट में एक परिवार रहता है। परिवार ने पुष्पलता नामक की मेड को अपने 4 साल के पालतू कुत्ते की देखभाल करने के लिए 23 हजार रुपये की मंथली सैलरी पर काम पर रखा था।

लिफ्ट में दिया वारदात को अंजाम सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि महिला अपने साथ दो कुत्तों को लेकर अपार्टमेंट की लिफ्ट में दाखिल होती है। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद होता है, वह थोड़ी देर कुत्ते की ओर देखती है। इसके बाद उसके गले का पट्टा खींचकर उसके जमीन पर पटक देती है।

जब लिफ्ट का दरवाजा खुलता है, तो दूसरा कुत्ता लिफ्ट से बाहर निकल जाता है। वहीं आरोपी पुष्पलता मरे हुए कुत्ते के शव को घसीटते हुए बाहर निकलती है। मौत के बाद जब मालिक ने पुष्पलता से पूछा तो उसने कुछ भी पता होने से इनकार कर दिया था।