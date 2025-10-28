Language
    बेंगलुरु में ब्राजीलियन मॉडल के साथ डिलीवरी बॉय ने की छेड़छाड़, पुलिस ने किया गिरफ्तार

    By Chandan Kumar Edited By: Chandan Kumar
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 10:10 AM (IST)

    बेंगलुरु में एक ब्राजीलियन मॉडल ने ब्लिंकिट डिलीवरी एजेंट पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपी कुमार राव पवार को गिरफ्तार कर लिया है। मॉडल ने 17 अक्टूबर को खाने का ऑर्डर किया था, जिसके बाद डिलीवरी एजेंट ने उसके साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ की। डर के कारण मॉडल ने पहले चुप्पी साधी, लेकिन बाद में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई की।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बेंगलुरु के आरटी नगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक 21 साल की ब्राजीलियन मॉडल ने ब्लिंकिट डिलीवरी एजेंट पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। आरोपी कुमार राव पवार को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि शिकायत मिलते ही उसी दिन कार्रवाई की गई।

    मॉडल दो अन्य महिलाओं के साथ अपार्टमेंट में रहती है। घटना 17 अक्टूबर दोपहर की है। उसने ब्लिंकिट ऐप से करीब 3:20 बजे खाने का ऑर्डर किया था। डिलीवरी एजेंट सामान देने आया और फिर महिला के साथ छेड़छाड़ करने लगा।

    आरोपी कौन है?

    आरोपी कुमार राव पवार बेंगलुरु के एक निजी कॉलेज में डिप्लोमा कोर्स कर रहा है। पढ़ाई के साथ-साथ वह ब्लिंकिट में पार्ट-टाइम डिलीवरी का काम करता था। उत्तर डिवीजन के डीसीपी बाबासाब नेमागौड़ ने बताया, "शिकायत के आधार पर हमने तुरंत आरोपी को पकड़ लिया। वह अब पुलिस हिरासत में है।"

    पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने डिलीवरी के बहाने मॉडल के साथ अभद्र व्यवहार किया। उसने उसे गलत तरीके से छुआ, जिससे उसकी गरिमा को ठेस पहुंची है। मॉडल इतनी डर गई कि तुरंत घर के अंदर भागी और किसी को कुछ नहीं बताया।

    डर की वजह से मॉडल ने साध ली चुप्पी

    डर की वजह से मॉडल ने कई दिन तक यह बात दबाकर रखी। आखिरकार उसने अपनी दोनों रूममेट्स को घटना के बारे में बताया। रूममेट्स ने यह गंभीर मामला समझते हुए मॉडल के एम्प्लॉयर को सूचित किया। एम्प्लॉयर ने तुरंत अपार्टमेंट की सीसीटीवी फुटेज चेक की। फुटेज में आरोपी का संदिग्ध व्यवहार साफ दिख रहा था।

    इसके बाद कोई देरी नहीं की गई। एम्प्लॉयर ने 25 अक्टूबर को पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में सभी जानकारी दी गईं।

    पुलिस क्या कह रही है?

    शिकायत मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई। आरोपी की लोकेशन ट्रेस की गई और उसी दिन उसे गिरफ्तार कर लिया गया। डीसीपी ने कहा, "हमने पीड़िता की शिकायत को गंभीरता से लिया। सीसीटीवी फुटेज ने हमारे केस को मजबूत बनाया।"

    अब आरोपी के खिलाफ आईपीसी की संबंधित धाराओं में केस दर्ज हो चुका है। पुलिस पूछताछ कर रही है और आगे की जांच जारी है। मॉडल और उसके साथियों को सुरक्षा का भरोसा दिया गया है।