बेंगलुरु: ऑटो ड्राइवर ने नॉर्थ ईस्ट की महिला संग की बदसलूकी, कन्नड़ न बोलने पर किया हमला

कन्नड़ बोलने का बनाया दबाव

महिला का कहना है, वो पहले वाले ऑटो में जाकर बैठ गई। इस दौरान पवन नामक दूसरे ऑटो ड्राइवर ने उसका रास्ता रोक लिया। महिला अंग्रेजी में जवाब दे रही थी, जिसपर उसने कन्नड़ बोलने का दबाव बनाया और महिला को गाली देने लगा। जब महिला ने वहां से जाने की कोशिश की, तो पवन ने उसके हाथ पर जोर से मारा।

पुलिस ने लिया एक्शन

महिला ने इस पूरी घटना को कैमरे में कैद कर लिया। वहीं, अब पुलिस ने पवन को हिरासत में ले लिया है। आरोपी ड्राइवर की पहचान 21 वर्षीय पवन के रूप में हुई है, जो मांड्या का रहने वाला है। पवन शादीशुदा नहीं है। कोर्ट के आदेश पर उसे बेंगलुरु स्थित सेंट्रल प्रिजन में न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।