Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बेंगलुरु: ऑटो ड्राइवर ने नॉर्थ ईस्ट की महिला संग की बदसलूकी, कन्नड़ न बोलने पर किया हमला

    By Digital Desk Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 10:48 AM (IST)

    बेंगलुरु में एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर को 28 वर्षीय नॉर्थ ईस्ट की महिला पर हमला करने और उसे कन्नड़ बोलने के लिए मजबूर करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। महिला ने राइड कैंसिल करने के बाद ड्राइवर के दुर्व्यवहार और मारपीट को कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया था। पुलिस ने वीडियो वायरल होने के बाद पवन नामक आरोपी ड्राइवर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    बेंगलुरु में ऑटो ड्राइवर ने महिला पर किया हमला। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक के बेंगलुरु से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पुलिस ने एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। ड्राइवर पर 28 वर्षीय नॉर्थ ईस्ट की एक महिला पर हमला करने का आरोप है। आरोपी ड्राइवर ने न सिर्फ महिला को अपशब्द कहे बल्कि उसे कन्नड़ बोलने के लिए भी मजबूर किया। महिला ने पूरी घटना कैमरे में रिकॉर्ड कर ली है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह मामला बेंगलुरु के हनुमानटप्पा लेआउट स्थित कोठनूर का है। महिला एक कॉल सेंटर में नौकरी करती है। 2 अक्टूबर की रात महिला ने एक ऐप से ऑटो बुक किया और फिर बाद में राइड कैंसिल कर दी, जिसके बाद ड्राइवर महिला पर आगबबूला हो गया।

    पीड़िता ने दर्ज की शिकायत

    यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद कोठनूर पुलिस ने पीड़िता से संपर्क करते हुए शिकायत लिखवाने की अपील की। शुरुआत में महिला ने शिकायत दर्ज करवाने से इनकार कर दिया, लेकिन गुरुवार को उसने ड्राइवर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई।

    पीड़िता के अनुसार, 2 अक्टूबर की शाम 7 बजे यह घटना हुई। पीड़िता ने शिकायत में बताया-

    उसने क्यासलहल्ली से बनासवाड़ी के लिए ऑटो बुक किया था। हालांकि, ड्राइवर उस लोकेशन पर नहीं पहुंच सका और काफी देर के इंतजार के बाद महिला ने बुकिंग कैंसिल कर दी।

    क्या है पूरा मामला?

    महिला के अनुसार, लगभग 7 मिनट तक इंतजार करने के बाद महिला को एक दूसरा ऑटो सामने से गुजरता दिखा और उसने बनासवाड़ी के लिए ऑटो बुक किया और फिर कैंसिल कर दिया क्योंकि पहले वाला ऑटो मौके पर पहुंच चुका था।

    कन्नड़ बोलने का बनाया दबाव

    महिला का कहना है, वो पहले वाले ऑटो में जाकर बैठ गई। इस दौरान पवन नामक दूसरे ऑटो ड्राइवर ने उसका रास्ता रोक लिया। महिला अंग्रेजी में जवाब दे रही थी, जिसपर उसने कन्नड़ बोलने का दबाव बनाया और महिला को गाली देने लगा। जब महिला ने वहां से जाने की कोशिश की, तो पवन ने उसके हाथ पर जोर से मारा।

    पुलिस ने लिया एक्शन

    महिला ने इस पूरी घटना को कैमरे में कैद कर लिया। वहीं, अब पुलिस ने पवन को हिरासत में ले लिया है। आरोपी ड्राइवर की पहचान 21 वर्षीय पवन के रूप में हुई है, जो मांड्या का रहने वाला है। पवन शादीशुदा नहीं है। कोर्ट के आदेश पर उसे बेंगलुरु स्थित सेंट्रल प्रिजन में न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।

    यह भी पढ़ें- चेन्नई: हवा में था विमान तभी विंडशील्ड में आई दरार, सभी 76 यात्रियों के साथ सुरक्षित लैंडिंग