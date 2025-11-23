'पुलिस बुला रही है', बेंगलुरु की निजी कंपनी के 4 कर्मचारियों का अपहरण; 8 किडनैपर गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बेंगलुरु के कोरमंगला इलाके से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। जहां ग्लोबल टेलीकॉम कनेक्ट प्राइवेट लिमिटेड (BPO) कंपनी के चार वरिष्ठ कर्मचारियों को अपहरणकर्ताओं ने “पुलिस बुला रही है” कहकर ऑफिस बिल्डिंग के नीचे बुलाया और अगवा कर लिया। इसके बाद बदमाशों ने चारों से 18.9 लाख रुपये की फिरौती मांगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दरअसल, ग्लोबल टेलीकॉम कनेक्ट प्राइवेट लिमिटेड नामक बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ) कंपनी में काम करने वाले चार लोगों का बदमाशों ने अपहरण कर लिया। इसके बाद उनसे पैसे की डिमांड की। एक पीड़ित से उसके रिश्तेदारों के खातों में पैसे भी ट्रांसफर करवा लिए।

पुलिस ने की कार्रवाई वहीं, पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए 24 घंटे के अंदर सभी 4 कर्मचारियों को सकुशल बचा लिया और 8 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अपराध में इस्तेमाल की गई एक टोयोटा इनोवा और एक मारुति सुजुकी वैगन आर कार भी जब्त कर ली है।

पुलिस के अनुसार, अपहरणकर्ताओं ने बीपीओ कंपनी के कर्मचारियों से 18.9 लाख रुपये की फिरौती मांगी थी। अपहरणकर्ताओं ने एक पीड़ित से फिरौती की रकम अपने रिश्तेदारों के खातों में ट्रांसफर करवा ली। पुलिस ने अपहरणकर्ताओं ने नकद राशि की भी मांग की।

टीम बनाकर किया गिरफ्तार मीडिया से बात करते हुए, दक्षिण पूर्व बेंगलुरु की पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) सारा फातिमा ने बताया कि हमें 112 नंबर के माध्यम से सूचना मिली। जिसके बाद मने टीमें बनाईं और उनका (अपहरणकर्ताओं का) पता लगाया, उन्हें गिरफ्तार किया और अपराध में इस्तेमाल किए गए दो वाहनों को जब्त कर लिया।