बंगाल SIR: 46 लाख से ज्यादा लोग वोटर लिस्ट से होंगे बाहर, चुनाव आयोग ने दिए ताजा आंकड़ें

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। भारत के चुनाव आयोग द्वारा चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एफआईआर) के गणना फार्मों के डिजिटाइजेशन के दौरान उपलब्ध नवीनतम रुझान के अनुसार, बंगाल में मतदाता सूची से बाहर करने के लिए पहले ही 46 लाख से अधिक नामों की पहचान की जा चुकी है।

मतदाता सूची से बाहर किए जाने योग्य पाए गए नामों की कुल संख्या वर्तमान में 46.30 लाख है, और यह मंगलवार शाम तक हुए गणना फार्मों के डिजिटाइजेशन के रुझान के अनुसार है। 46 लाख नाम वोटर लिस्ट से बाहर सोमवार शाम तक के रुझान के अनुसार यह आंकड़ा 43.50 लाख था। इसका मतलब है कि 24 घंटे के भीतर मतदाता सूची से बाहर किए जाने योग्य नामों की सूची में कुल 2.80 लाख नाम शामिल हो चुके हैं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय के सूत्रों ने कहा है कि मंगलवार शाम तक बाहर किए जाने योग्य पाए गए 46.30 लाख नामों में से, लगभग 22.28 लाख नाम मृत मतदाता श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। 16.22 लाख मतदाता स्थानांतरित हुए अज्ञात मतदाता श्रेणी में कुल लगभग 6.40 लाख मतदाताओं की पहचान की गई है, जो दर्शाता है कि बार-बार प्रयास करने के बावजूद, बूथ-स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) उनके दरवाजे पर गणना फार्म पहुंचाने में असमर्थ थे।