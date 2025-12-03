Language
    बंगाल SIR: 46 लाख से ज्यादा लोग वोटर लिस्ट से होंगे बाहर, चुनाव आयोग ने दिए ताजा आंकड़ें

    By Jagran News Edited By: Garima Singh
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 06:58 PM (IST)

    चुनाव आयोग के अनुसार, बंगाल में विशेष पुनरीक्षण के दौरान मतदाता सूची से हटाने के लिए 46 लाख से अधिक नामों की पहचान की गई है। इनमें मृत, स्थानांतरित और ...और पढ़ें

    46 लाख से अधिक नाम वोटर लिस्ट से हटेंगे

    राज्य ब्यूरो, कोलकाता। भारत के चुनाव आयोग द्वारा चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एफआईआर) के गणना फार्मों के डिजिटाइजेशन के दौरान उपलब्ध नवीनतम रुझान के अनुसार, बंगाल में मतदाता सूची से बाहर करने के लिए पहले ही 46 लाख से अधिक नामों की पहचान की जा चुकी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मतदाता सूची से बाहर किए जाने योग्य पाए गए नामों की कुल संख्या वर्तमान में 46.30 लाख है, और यह मंगलवार शाम तक हुए गणना फार्मों के डिजिटाइजेशन के रुझान के अनुसार है।

    46 लाख नाम वोटर लिस्ट से बाहर

    सोमवार शाम तक के रुझान के अनुसार यह आंकड़ा 43.50 लाख था। इसका मतलब है कि 24 घंटे के भीतर मतदाता सूची से बाहर किए जाने योग्य नामों की सूची में कुल 2.80 लाख नाम शामिल हो चुके हैं।

    मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय के सूत्रों ने कहा है कि मंगलवार शाम तक बाहर किए जाने योग्य पाए गए 46.30 लाख नामों में से, लगभग 22.28 लाख नाम मृत मतदाता श्रेणी के अंतर्गत आते हैं।

    16.22 लाख मतदाता स्थानांतरित हुए

    अज्ञात मतदाता श्रेणी में कुल लगभग 6.40 लाख मतदाताओं की पहचान की गई है, जो दर्शाता है कि बार-बार प्रयास करने के बावजूद, बूथ-स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) उनके दरवाजे पर गणना फार्म पहुंचाने में असमर्थ थे।

    लगभग 16.22 लाख मतदाताओं की पहचान "स्थानांतरित मतदाता" श्रेणी के तहत की गई है, जिसका अर्थ है कि वे शादी और नौकरी जैसे कारणों से स्थाइ रूप से कहीं और स्थानांतरित हो गए हैं।

    अंत में, लगभग 1.05 लाख मतदाताओं की पहचान "डुप्लीकेट" मतदाता श्रेणी के तहत की गई है, जिसका अर्थ है कि मतदाताओं का एक साथ दो स्थानों पर नामांकन है। 27 अक्टूबर तक की मतदाता सूची के अनुसार बंगाल में मतदाताओं की कुल संख्या 7,66,37,529 है।