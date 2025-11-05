बंगाल में SIR के बीच तालाब में फेंके मिले सैकड़ों आधार कार्ड, क्या है पूरा मामला?

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। बंगाल में मंगलवार से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के लिए गणना फॉर्म का वितरण शुरू हो चुका है। एसआइआर शुरू होने के अगले ही दिन पूर्व बर्द्धमान जिले के पूर्वस्थली इलाके में एक तालाब में सैकड़ों आधार कार्ड मिले। कहा जा रहा है कि किसी ने रात के अंधेरे में तीन बोरियों में आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज भरकर फेंके हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इन आधार कार्डों को लेकर भाजपा और तृणमूल के बीच आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति तेज हो गई है। भाजपा का दावा है कि एसआइआर के डर से ये फर्जी आधार कार्ड फेंके गए हैं। दूसरी ओर तृणमूल का कहना है कि ये कार्ड फर्जी होने की वजह से फेंके गए हैं।

तालाब में मिले सैकड़ों आधार कार्ड उप-विभागीय मजिस्ट्रेट ने कहा कि मामले की जांच की जाएगी। पुलिस भी जांच करेगी। दरअसल, बुधवार सुबह पूर्वस्थली दो नंबर ब्लाक के बरडांगा इलाके में एक तालाब में लोगों ने आधार कार्ड पड़े देखे। वहां तीन बोरियां मिलीं।

यह खबर आग की तरह फैल गई पूर्वस्थली थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पानी में उतराते आधार कार्ड बरामद किए। इसके अलावा पुलिस ने स्थानीय लोगों से अपील की, अगर किसी को आधार कार्ड मिले हों तो प्रशासन या थाने में जमा करा दें। अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि रात के अंधेरे में आधार कार्ड पानी में किसने फेंके।

स्थानीय लोगों का कहना है कि आधार कार्ड पर लगी तस्वीर कोई नहीं पहचानता। एक स्थानीय निवासी ने बताया, यहां मेरी जमीन है। सुबह कुछ मजदूर काम कर रहे थे। उन्होंने तीन बोरे देखे। मैंने भी कार्ड देखे। उधर,भाजपा आरोप लगा रही है कि जैसे ही एसआइआर शुरू हुआ तो इन अवैध आधार कार्डों को नष्ट करने के लिए फेंक दिया गया।