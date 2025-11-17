Language
    बंगाल सरकार के टेलीमेडिसिन परामर्शों ने पार किया सात करोड़ का आंकड़ा, ममता बनर्जी ने दी बधाई

    By Jagran News Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 05:51 PM (IST)

    पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा की है कि राज्य सरकार की टेलीमेडिसिन सेवा 'स्वास्थ्य इंगित' ने सात करोड़ परामर्शों का आंकड़ा पार कर लिया है। यह पहल दूरदराज के क्षेत्रों को स्वास्थ्य केंद्रों और चिकित्सकों के नेटवर्क से जोड़ती है, जिससे प्रतिदिन हजारों लोगों को परामर्श मिल रहा है। ममता बनर्जी ने इस उपलब्धि पर खुशी जताई और इसे बंगाल में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

    परामर्शों की संख्या सात करोड़ को पार कर गई है (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार की टेलीमेडिसिन सेवाओं ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है और इसकी स्वास्थ्य इंगित पहल के तहत परामर्शों की संख्या सात करोड़ को पार कर गई है।

    बनर्जी ने इंटरनेट मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, बंगाल में स्वास्थ्य सेवाओं ने एक और उपलब्धि हासिल की है। दूर-दराज के इलाकों को टेलीमेडिसिन के जरिए उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं से जोडऩे वाली बंगाल सरकार की एक अनूठी पहल, स्वास्थ्य इंगित ने आज सात करोड़ परामर्शों का आंकड़ा पार कर लिया है।

    प्रतिदिन दिया जाता है टेली-परामर्श

    उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम दूरस्थ और वंचित क्षेत्रों को राज्यभर में स्वास्थ्य केंद्रों और चिकित्सकों के विशाल नेटवर्क से जोड़ने में अहम भूमिका निभा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा, यह पहल 11,000 से ज्यादा स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों और 63 उच्च स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से प्रतिदिन टेली-परामर्श प्रदान करती है।

    यह 9000 से ज़्यादा चिकित्सकों के साथ प्रतिदिन 80,000 से ज़्यादा परामर्शों को सक्षम बनाती है, जिससे बंगाल में किफायती और सुलभ स्वास्थ्य सेवा में बदलाव आ रहा है।