बंगाल सरकार के टेलीमेडिसिन परामर्शों ने पार किया सात करोड़ का आंकड़ा, ममता बनर्जी ने दी बधाई

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार की टेलीमेडिसिन सेवाओं ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है और इसकी स्वास्थ्य इंगित पहल के तहत परामर्शों की संख्या सात करोड़ को पार कर गई है।

बनर्जी ने इंटरनेट मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, बंगाल में स्वास्थ्य सेवाओं ने एक और उपलब्धि हासिल की है। दूर-दराज के इलाकों को टेलीमेडिसिन के जरिए उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं से जोडऩे वाली बंगाल सरकार की एक अनूठी पहल, स्वास्थ्य इंगित ने आज सात करोड़ परामर्शों का आंकड़ा पार कर लिया है।

प्रतिदिन दिया जाता है टेली-परामर्श उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम दूरस्थ और वंचित क्षेत्रों को राज्यभर में स्वास्थ्य केंद्रों और चिकित्सकों के विशाल नेटवर्क से जोड़ने में अहम भूमिका निभा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा, यह पहल 11,000 से ज्यादा स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों और 63 उच्च स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से प्रतिदिन टेली-परामर्श प्रदान करती है।