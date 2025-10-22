बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला: सीबीआइ की चार्जशीट में टीएमसी विधायक और सहयोगियों के नाम शामिल

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। सीबीआइ ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती भ्रष्टाचार मामले में एक चार्जशीट दाखिल की है, जिनमें प्राथमिक शिक्षा परिषद के पूर्व अध्यक्ष व तृणमूल कांग्रेस के विधायक मानिक भट्टाचार्य और पार्टी के एक पूर्व नेता बिभास अधिकारी के नाम हैं।

सीबीआई की चार्जशीट में टीएमसी विधायक का नाम स्थानीय अदालत में दाखिल केंद्रीय जांच एजेंसी की चार्जशीट में दावा किया गया है कि आरोपितों ने एजेंटों के जरिए करोड़ों रुपये एकत्र किए। पर्याप्त रकम का भुगतान करने के बावजूद कई नौकरी के इच्छुक लोगों को शिक्षण पदों से वंचित किया गया था।

एजेंटों के माध्यम से करोड़ों की उगाही का आरोप इन नौकरी चाहने वालों के लिए फर्जी साक्षात्कार आयोजित किए गए थे जिन्होंने कथित तौर पर पैसे दिए थे। चार्जशीट में पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड की पूर्व सचिव रत्ना चक्रवर्ती का भी नाम है। उन्होंने अनियमितताओं से संबंधित मामलों में मानिक भट्टाचार्य के निर्देशों पर काम किया।