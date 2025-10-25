बंगाल: अवैध निर्माण रोकने पर पुलिसकर्मियों पर हमला, एक घायल

जागरण संवाददाता, कोलकाता। बंगाल में पुलिसकर्मियों पर फिर हमला हुआ है। यह घटना दक्षिण 24 परगना के भांगड़ में हुई। अवैध निर्माण रोकने गए पुलिसकर्मियों की डंडे, बांस से पिटाई की गई। इतना ही नहीं एक आरोपित ने एक कांस्टेबल के शरीर पर दांत काट लिया, जिससे वह जख्मी हो गया। घटना में दो पुलिसकर्मी जख्मी हो गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को भांगड़ के उत्तर काशीपुर थाने के दक्षिण बामुनिया इलाके में कई दिनों से एक मकान का निर्माण कार्य चल रहा था। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर निर्माण किया जा रहा था। कई लोगों ने इस बारे में थाने में शिकायत भी की थी।

पुलिसकर्मियों की डंडे से पिटाई उत्तर काशीपुर थाने से कुछ पुलिसकर्मियों को घटनास्थल का निरीक्षण करने के लिए भेजा गया था। जब पुलिसकर्मियों ने निर्माण कार्य रोकने को कहा तो उन्हें प्रमोटर के विरोध का सामना करना पड़ा। इसके बाद हंगामा शुरू हो गया। देखते-देखते कुछ लोगों ने पुलिसकर्मियों को घेर लिया और डंडे, बांस से हमला कर दिया। घटना में सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल घायल हो गए।