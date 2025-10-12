बंगाल नगर पालिका भर्ती घोटाला मामले में बड़ा एक्शन, ईडी ने 45 लाख नकद किए जब्त

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। ईडी ने बंगाल में दक्षिण दमदम नगर पालिका में भर्ती में कथित अनियमितताओं के संबंध में की गई छापेमारी के दौरान 45 लाख रुपये अघोषित नकद राशि, आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए हैं।

एजेंसी ने एक बयान में यह जानकारी दी। एजेंसी के कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों ने घोटाले की जांच के सिलसिले में बंगाल के अग्निशमन मंत्री सुजीत बोस के आवास और कंपनियों सहित कोलकाता और उसके आसपास 13 स्थानों पर शुक्रवार को छापे मारे थे।