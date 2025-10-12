बंगाल नगर पालिका भर्ती घोटाला मामले में बड़ा एक्शन, ईडी ने 45 लाख नकद किए जब्त
कोलकाता में ईडी ने दक्षिण दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में छापेमारी कर 45 लाख रुपये नकद, दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए। अग्निशमन मंत्री सुजीत बोस के आवास और अन्य ठिकानों पर भी छापे मारे गए। जनवरी 2024 में भी इसी मामले में तृणमूल नेता से पूछताछ हुई थी और संपत्तियों की तलाशी ली गई थी।
राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। ईडी ने बंगाल में दक्षिण दमदम नगर पालिका में भर्ती में कथित अनियमितताओं के संबंध में की गई छापेमारी के दौरान 45 लाख रुपये अघोषित नकद राशि, आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए हैं।
एजेंसी ने एक बयान में यह जानकारी दी। एजेंसी के कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों ने घोटाले की जांच के सिलसिले में बंगाल के अग्निशमन मंत्री सुजीत बोस के आवास और कंपनियों सहित कोलकाता और उसके आसपास 13 स्थानों पर शुक्रवार को छापे मारे थे।
कई जगहों पर हुई थी छापामारी
ईडी के दलों ने साल्टलेक स्थित मंत्री के आवास-सह-कार्यालय, नागेरबाजार इलाके में एक पार्षद के आवास और दक्षिण दमदम नगर पालिका के पूर्व अधिकारियों के आवासों पर शुक्रवार को छापामारी की थी।
इससे पहले, जनवरी 2024 में ईडी ने तृणमूल कांग्रेस के नेता के स्वामित्व वाले आवासों और एक कार्यालय समेत कुछ संपत्तियों की तलाशी ली थी, उसी मामले के उनसे पूछताछ की थी। एजेंसी ने 14 घंटे की छापेमारी के बाद कुछ दस्तावेज और नेता का मोबाइल जब्त कर लिया था।
