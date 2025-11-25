Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बंगाल की बांग्लादेश सीमा के हालात पर गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजेंगे: राज्यपाल 

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 02:30 AM (IST)

    पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने बांग्लादेश सीमा पर स्थिति को लेकर गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजने की बात कही है। उन्होंने उत्तर 24 परगना जिले के हकीमपुर में सीमा का दौरा किया, जहाँ अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या अधिक है। राज्यपाल ने कहा कि भारत में घुसपैठियों के लिए कोई जगह नहीं है और सरकार सख्त कदम उठा रही है। उन्होंने राजनीतिक आरोपों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

    prefferd source google
    Hero Image

    बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस। (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता: बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने सोमवार को कहा कि वह पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ राज्य की अंरराष्ट्रीय सीमा पर पैदा हुए हालात पर केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजेंगे, जहां चार नवंबर को भारतीय चुनाव आयोग(ईसीआइ) द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण(एसआइआर) शुरू किए जाने के बाद हजारों गैर-कानूनी बांग्लादेशी घुसपैठिये अपने वतन लौटने के लिए इकट्ठा होने लगे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सोमवार को, राज्यपाल ने उत्तर 24 परगना जिले के हकीमपुर में इंडिया-बांग्लादेश सीमा का दौरा किया, जहां पिछले कुछ दिनों में सीमापार वापसी के मकसद से सबसे ज्यादा गैर-कानूनी बांग्लादेशी घुसपैठिये हैं।

    'केंद्रीय गृहमंत्रालय को भेजी जाएगी रिपोर्ट'

    हकीमपुर में हालात की समीक्षा करने के बाद राज्यपाल आनंद बोस ने मीडिया से बात की और कहा कि वह हकीमपुर सीमा पर अपने सीधे अनुभव के आधार पर केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट भेजेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वह मंगलवार को मुस्लिम मुर्शिदाबाद जिले में भारत-बांग्लादेश बार्डर का दौरा करेंगे और वहां की अपनी फाइंडिंग्स को भी गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट में शामिल करेंगे।

    राज्यपाल ने कहा कि मैं अलग-अलग सीमावर्ती इलाकों का दौरा करूंगा। आज मैं हकीमपुर आया और सीमा का दौरा किया। भारत में घुसपैठियों के लिए कोई जगह नहीं है। भारत सरकार सख्त कदम उठा रही है। यहां बीएसएफ काफी सक्रिय है।

    हालांकि, उन्होंने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के उन आरोपों पर कमेंट करने से मना कर दिया कि प बंगाल में भारत-बांग्लादेश सीमा पर तैनात बीएसएफ के जवान बांग्लादेश से गैर-कानूनी घुसपैठ की इजाजत देने के लिए जिम्मेवार थे।

    बंगाल के राज्यपाल ने क्या कहा?

    राज्यपाल ने कहा कि यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे केंद्र सरकार देख सकती है, और इसलिए मैं इस मामले में कोई भी कमेंट करने से बचूंगा। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के चार बार के लोकसभा सदस्य कल्याण बनर्जी की भी बिना नाम लिए आलोचना की। कल्याण बनर्जी ने हाल ही में राज्यपाल आनंद बोस पर कोलकाता में राजभवन के अंदर भाजपा समर्थित गुंडों" को पनाह देने और उन्हें हथियार और गोला-बारूद देने का आरोप लगाया था।