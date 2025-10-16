Language
    दुर्गापुर सामूहिक दुष्कर्म: बंगाल के राज्यपाल ने राष्ट्रपति को सौंपी रिपोर्ट, आरोपितों की परेड कराएगी पुलिस

    By Jagran News Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 06:18 AM (IST)

    बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दुर्गापुर में मेडिकल छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु और केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी है। राजभवन के एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि रिपोर्ट में राज्यपाल ने मामले में अपने निष्कर्षों और पीड़िता व उसके माता-पिता के साथ अपनी बातचीत का विस्तृत विवरण दिया है।

    बंगाल के राज्यपाल ने दुर्गापुर सामूहिक दुष्कर्म मामले में राष्ट्रपति को सौंपी रिपोर्ट (फाइल फोटो)

    जागरण टीम, कोलकाता/दुर्गापुर बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दुर्गापुर में मेडिकल छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु और केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी है।

     रिपोर्ट की एक प्रति गृह मंत्रालय को भी भेजी गई

    राजभवन के एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि रिपोर्ट में राज्यपाल ने मामले में अपने निष्कर्षों और पीड़िता व उसके माता-पिता के साथ अपनी बातचीत का विस्तृत विवरण दिया है। रिपोर्ट की एक प्रति गृह मंत्रालय को भी भेजी गई है।

    घटना सामने आने के बाद राज्यपाल दुर्गापुर भी गए थे

    घटना सामने आने के बाद राज्यपाल दुर्गापुर भी गए थे और ओडिशा की रहने वाली पीडि़ता और उसके माता-पिता से बात की थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु भी ओडिशा से ताल्लुक रखती हैं।

    पीड़िता के समक्ष आरोपितों की टीआइ परेड कराएगी पुलिस

    इस बीच पुलिस ने मेडिकल छात्रा से आरोपितों की पहचान कराने के लिए टीआइ (टेस्ट आइडेंटिफिकेशन) परेड कराने की योजना बनाई है ताकि पीड़िता पहचान कर यह पुष्टि कर सके कि गिरफ्तार किए गए लोग वास्तव में अपराध में शामिल थे। पुलिस टीआइ परेड के लिए अदालत की अनुमति लेगी।

    अपराध में पीड़िता का एक पुरुष मित्र भी शामिल

    मेडिकल छात्रा से दुष्कर्म मामले में अब तक छह लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें पीड़िता का एक पुरुष मित्र भी शामिल है। पुलिस ने पीडि़ता के दोस्त की मेडिको-लीगल जांच कराने की भी योजना बनाई है।

    इसके अलावा जांचकर्ता अपराध से जुड़े आरोपितों के चाल-ढाल के विश्लेषण पर भी विचार कर रहे हैं। चाल पैटर्न किसी व्यक्ति के चलने या दौड़ने के अनोखे अंदाज का विश्लेषण है, जिसे पैरों के निशान या वीडियो निगरानी के जरिए रिकार्ड किया जाता है।

    अपराध स्थल से मिले सीसीटीवी फुटेज, संदिग्ध के पैरों के निशान

    यह अपराध स्थल से मिले सीसीटीवी फुटेज, संदिग्ध के पैरों के निशान, वहां की अन्य गतिविधियों व सुबूतों का मिलान कर आरोपित की पहचान करने में मदद कर सकता है। गिरफ्तार किए गए सभी छह आरोपितों से पुलिस ने पूछताछ भी जारी रखी है। पीड़िता के बयानों से आरोपितों के बयान का मिलान भी किया जा रहा है।

    छेड़खानी दुष्कर्म की शिकार मेडिकल छात्रा ने दिया बयान

    सहपाठी ने रास्ते में की थी छेड़खानी दुष्कर्म की शिकार मेडिकल छात्रा ने अपने बयान में कहा है कि उसके सहपाठी वासिफ अली ने कालेज परिसर से बाहर निकलने के बाद रास्ते में उससे छेड़छाड़ की थी। इसी क्रम में तीन अन्य आरोपित भी वहां पहुंचे और जंगल में ले जाने के बाद एक आरोपित ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इस क्रम में वासिफ अली उसे अकेला छोड़कर मौके से भाग गया था।