    बंगाल के राज्यपाल ने मैराथन दौड़ में स्टार्टिंग गन चलाने की घटना की जांच के दिए आदेश

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 05:28 AM (IST)

     बंगाल के राज्यपाल डॉ सीवी आनंद बोस ने 21 दिसंबर को कोलकाता में एक 25 किलोमीटर लंबे मैराथन दौड़ को हरी झंडी दिखाने के दौरान स्टार्टिंग गन (पिस्टल) कथि ...और पढ़ें

    बंगाल के राज्यपाल ने मैराथन दौड़ में स्टार्टिंग गन चलाने की घटना की जांच के दिए आदेश (फोटो- एक्स)

    राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। बंगाल के राज्यपाल डॉ सीवी आनंद बोस ने 21 दिसंबर को कोलकाता में एक 25 किलोमीटर लंबे मैराथन दौड़ को हरी झंडी दिखाने के दौरान स्टार्टिंग गन (पिस्टल) कथित तौर पर खतरनाक तरीके से चलाने पर विवाद के बीच मंगलवार को इस पूरी घटना की जांच के आदेश दिए हैं।

    लोक भवन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि राज्यपाल ने निर्देश दिया है कि घटना के सभी पहलुओं की जांच की जाए, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या कोई जानबूझकर सुरक्षा में चूक हुई थी, कार्यक्रम को खराब करने की कोशिश की गई थी, या उनकी जान को खतरा था।

    उन्होंने कहा कि एक जांच समिति को इस मामले को कई कोणों से देखने के लिए कहा गया है। यह आदेश ड्यूटी पर मौजूद राज्यपाल के एडीसी (एड-डी-कैंप) मेजर निखिल कुमार द्वारा सौंपी गई एक रिपोर्ट के बाद आया है, जिसमें कहा गया है कि स्टार्टिंग गन का इंतजाम कार्यक्रम के आयोजकों ने किया था।

    साथ ही राज्यपाल के कार्यालय ने उन मीडिया रिपोर्टों को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि राज्यपाल द्वारा स्टार्टिंग गन बिना किसी सावधानी के चलाई गई थी। लोक भवन ने ऐसे दावों को तथ्यात्मक रूप से गलत बताया।