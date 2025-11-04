मलयालम साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए 'मलयाला रत्न' पुरस्कार से सम्मानित हुए बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस

जागरण संवाददाता, कोलकाता। बंगाल के राज्यपाल डा सीवी आनंद बोस को मलयालम साहित्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित 'मलयाला रत्न' पुरस्कार से सोमवार को सम्मानित किया गया। राजभवन के एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी।

बोस की पुस्तक 'मिथ एंड साइंस - ओरु पुनर्वयन' को केरल के कोच्चि के एर्नाकुलथप्पन ग्राउंड में आयोजित अंतरराष्ट्रीय पुस्तक महोत्सव में "वर्ष की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक" चुना गया।

14 पुस्तकों का राज्यपाल पटेल द्वारा विमोचन



महोत्सव के उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता पूर्व केंद्रीय मंत्री केवी थॉमस ने की। कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राज्यपाल बोस द्वारा लिखित 14 पुस्तकों का विमोचन किया और उन्हें कोच्चि के महापौर एम. अनिल कुमार को सौंपा।