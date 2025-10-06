बंगाल में भारी बारिश और बाढ़ से मरने वालों के परिवार को पांच-पांच लाख का मुआवजा देगी ममता सरकार

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उत्तर बंगाल में भारी बारिश से मरने वालों के परिवारों को पांच-पांच लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की है। मृतकों के परिवार के एक सदस्य को स्पेशल होम गार्ड की नौकरी भी दी जाएगी। ममता बनर्जी ने बंगाल में बाढ़ के लिए केंद्र सरकार को दोषी ठहराया।

राज्य ब्यूरो ,जागरण, कोलकाता। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उत्तर बंगाल में भारी बारिश की चपेट में आकर मरने वालों के स्वजनों के लिए पांच-पांच लाख रुपये के मुआवजे की घोषणा की है। मृतकों के परिवार के एक सदस्य को स्पेशल होम गार्ड की नौकरी भी दी जाएगी।

हालात का जायजा लेने सोमवार को उत्तर बंगाल रवाना होने से पहले कोलकाता एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में ममता ने बंगाल में बाढ़ के लिए फिर केंद्र को दोषी ठहराते हुए कहा कि अगर कोलकाता, हल्दिया व फरक्का बंदरगाहों की ठीक तरह से ड्रेजिंग कराई गई होती और दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) के मैथन व पंचेत बांधों की पानी को रोकने की क्षमता बढ़ाई गई होती तो ऐसी विकट स्थिति उत्पन्न नहीं होती।

डीवीसी अपने बांधों से छोड़ रहा बेतहाशा पानी: ममता डीवीसी अपने बांधों से बेतहाशा पानी छोड़ रहा है। इसके बजाय वह नदियों में जमा गाद साफ करके उनकी गहराई क्यों नहीं बढ़ा रहा? अगर मैथन व पंचेत बांध पानी नहीं रोक सकते तो उनकी जरुरत क्या है? वे नहीं होते तो नदी का पानी प्राकृतिक तरीके से बहकर बंगाल में प्रवेश करता और सभी को समान दबाव सहना पड़ता। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि केंद्र ने बंगाल को बाढ़, सड़क, आवास इत्यादि के लिए फंड देना बंद कर दिया है। इस रकम का इस्तेमाल वह वोट में धांधली व चुनाव आयोग को राजनीतिक उद्देश्य से प्रभावित करने में कर रहा है।