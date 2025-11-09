बंगाल में मासूम से दरिंदगी, दादी के पास सो रही बच्ची का अपहरण कर किया यौन उत्पीड़न; दादा पर आरोप

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता : बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर में चार साल की मासूम बच्ची का रेलवे सेड से अपहरण कर कथित तौर पर उसके साथ यौन उत्पीड़न की घटना सामने आई है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, घटना शुक्रवार देर रात उस समय हुई जब बच्ची रेलवे शेड के नीचे अपनी दादी के साथ सो रही थी। बच्ची शनिवार दोपहर एक नाले के पास बेहोशी की हालत में मिली।

बच्ची के शरीर पर चोट के निशान थे। खानाबदोशा बंजारा समुदाय से ताल्लुक रखने वाली बच्ची को पहले एक स्थानीय अस्पताल ले जाया गया और बाद में चंदननगर उप-मंडल अस्पताल रेफर कर दिया गया। इस बीच इस घटना की जांच में रविवार को बड़ा खुलासा हुआ। दादा ही दरिंदा निकला है।

बच्ची से यौन उत्पीड़न के आरोप में दादा गिरफ्तार पुलिस सूत्रों ने बताया कि बच्ची से यौन उत्पीड़न के आरोप में उसके दादा को हिरासत में लिया गया है। सूत्रों ने बताया कि इस घटना के बाद परिवार अस्पताल से भाग गया था, हालांकि बच्ची की स्थिति खराब होने की वजह बाद में वापस लौट आया, जिसके बाद पुलिस ने औपचारिक रूप से मामला दर्ज किया और जांच शुरू की।

अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों को बच्ची के प्राइवेट पार्ट्स पर चोट के निशान मिले और खून बह रहा था, जो यौन उत्पीड़न का संकेत देता है। बाद में परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। नाले के पास खून से लथपथ मिली बच्ची पीड़िता की दादी ने दावा किया कि बच्ची मेरे साथ सो रही थी, तभी सुबह करीब चार बजे कोई मच्छरदानी काटकर बच्ची को उठा ले गया। मुझे पता ही नहीं चला। दोपहर में बच्ची तारकेश्वर रेलवे स्टेशन से संलग्न नाले के पास अर्धनग्न व खून से लथपथ हालत में मिली। परिवार के पास कोई घर नहीं है, इसलिए रेलवे शेड में ही रहता है।

भाजपा ने ममता सरकार को घेरा इससे पहले इस घटना के सामने आने पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष व भाजपा विधायक सुवेंदु अधिकारी ने राज्य सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया कि तारकेश्वर पुलिस शुरू में इस घटना को लेकर प्राथमिकी दर्ज करने में आनाकानी कर रही थी। उन्होंने कहा कि यह ममता बनर्जी के बेलगाम शासन का असली चेहरा है।