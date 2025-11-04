मानदेय के साथ मोबाईल डेटा का खर्च भी, बंगाल में SIR के काम में लगे BLO को मिलेंगे इतने पैसे
बंगाल में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण में मोबाइल डेटा उपयोग पर बीएलओ ने असंतोष जताया था। आयोग के अनुसार, बीएलओ को 6,000 रुपये प्रोत्साहन राशि मिलेगी, जिसमें 1,000 रुपये फोन खर्च शामिल है। पहले मानदेय 6,000 रुपये था, जो अब 12,000 रुपये हो गया है। कई बीएलओ को स्मार्टफोन खरीदने में समस्या आ रही है।
राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के कार्य में मोबाइल डेटा का उपयोग हो रहा है। बीएलओ (बूथ लेवल आफिसर) के एक वर्ग ने इस पर असंतोष व्यक्त किया था। आयोग सूत्रों के अनुसार, बीएलओ को SIR कार्य के लिए पूरा खर्च मिलेगा।
बीएलओ को 6,000 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जाएंगे। इसमें से 1,000 रुपये फोन खर्च के रूप में शामिल हैं। बिहार में भी बीएलओ को SIR के दौरान यह राशि दी गई थी। नवान्न सूत्रों के अनुसार, मुख्य चुनाव अधिकारी( सीईओ) कार्यालय से राज्य के वित्त विभाग को एक प्रस्ताव पहले ही भेजा जा चुका है।
बीएलओ को मिलेगा 6,000 रुपये प्रोत्साहन
बंगाल में बीएलओ के एक वर्ग ने अपनी नौकरी के अलावा मतदाता सूची के एसआइआर कार्य पर भी असंतोष व्यक्त किया है। इस संबंध में उनके एक वर्ग ने कोलकाता में एक प्रशिक्षण शिविर में विरोध प्रदर्शन भी किया था। इसके अलावा उनकी शिकायत थी कि मतदाताओं को एसआइआर के दौरान अपनी जानकारी भरनी पड़ती है।
इससे उनके मोबाइल डेटा की खपत होती है। कई बीएलओ की शिकायत है कि उनके पास स्मार्ट फोन नहीं हैं। उन्हें इस काम के लिए स्मार्ट फोन खरीदना पड़ा। पहले बीएलओ को हर साल 6,000 रुपये का मानदेय मिलता था। अब इसे बढ़ाकर 12,000 रुपये कर दिया गया है।
1,000 रुपये फोन खर्च के रूप में शामिल
बीएलओ का एक वर्ग शिकायत करता है कि जिनके पास स्मार्ट फोन नहीं हैं, वे अपने मानदेय के पैसे से इन्हें खरीद रहे हैं। ऐसे में कई लोगों को डेटा खरीदने में समस्या आ रही है। आयोग के सूत्रों के अनुसार बीएलओ को प्रोत्साहन भत्ते के रूप में 6,000 रुपये दिए जाएंगे।
इसमें से 1,000 मोबाइल खर्च के रूप में दिए जाएंगे। मतदाता सूची की समीक्षा (संशोधन) के काम के लिए बीएलओ को हर साल 6,000 रुपये मिलते थे हर साल अक्टूबर के बाद समरी रिवीजन किया जाता था।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।