बंगाल भाजपा में विस्तारक बनना है तो पास करनी होगी ये परीक्षा, ग्रुप डिस्कसन के बाद होगा चयन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भाजपा का बंगाल नेतृत्व इस बार परीक्षा के जरिये विस्तारकों की नियुक्ति करेगा। इस बार 2021 की तरह सिर्फ आवेदन के आधार पर विस्तारक चुने नहीं जाएंगे बल्कि आवेदकों की योग्यता की पूरी परख की जाएगी। लिखित परीक्षा के बाद समूह चर्चा (ग्रुप डिस्कशन) भी होगा।

इनमें सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वालों में से विस्तारक चुने जाएंगे। बंगाल भाजपा सूत्रों के अनुसार परीक्षा व समूह चर्चा दुर्गापूजा के तुरंत बाद होंगे। विस्तारकों की नियुक्ति के बाद चुनाव से कुछ महीने पहले उन्हें विस क्षेत्रों में भेजा जाएगा। नियुक्त लोग वहां जाकर संगठन के विस्तार का काम करेंगे।

पिछली बार की तुलना में कहीं अधिक आवेदन सूत्रों ने बताया कि पिछली बार की तुलना में इस बार आवेदकों की संख्या कहीं अधिक है। अब तक पार्टी के करीब 500 नेता-कार्यकर्ता इस पद के लिए आवेदन कर चुके हैं। सबसे अधिक आवेदन उत्तर बंगाल व राढ़ बंगाल से मिले हैं।

बंगाल भाजपा के उपाध्यक्ष रथींद्रनाथ बसु ने कहा कि आगामी चार-पांच दिनों में आवेदनों को शॉर्टलिस्ट करने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। केंद्रीय नेतृत्व चाहता है कि इस बार देख-समझकर विस्तारकों का चयन किया जाए। चयन करते वक्त इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि पार्टी का इतिहास किन लोगों को अच्छे से पता है, कौन अपनी बातचीत की शैली से दूसरों को प्रभावित करने में माहिर हैं और किनमें नेतृत्व क्षमता है।

कौन लोग कर सकते हैं आवेदन? आवेदकों की शैक्षिक योग्यता व उनके व्यवहार पर भी गौर किया जाएगा। 12वीं कक्षा उत्तीर्ण लोग इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, स्नातकों को प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदक जिस जिले के रहने वाले हैं, उस जिले के पार्टी नेतृत्व व वहां के लोगों से भी उसके बारे में जानकारी भी जुटाई जाएगी।