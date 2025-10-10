मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत से अलर्ट बंगाल सरकार, कोल्ड्रिफ कफ सीरप की बिक्री पर लगाई रोक

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता: बंगाल केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स एसोसिएशन (बीसीडीए) ने गुरुवार को राज्य के सभी खुदरा और थोक दवा विक्रेताओं को कोल्ड्रिफ सीरप की बिक्री और खरीद तत्काल प्रभाव से रोकने का निर्देश दिया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

यह निर्देश मध्य प्रदेश में कथित तौर पर कफ सीरप पीने से कई बच्चों की मौत की पृष्ठभूमि में जारी किया गया है। बीसीडीए ने एक एडवाइजरी में कफ सीरप का भंडारण न रखने की चेतावनी दी है। एहतियात कफ सीरप की बिक्री पर लगाई रोक बीसीडीए सचिव पृथ्वी बसु ने कहा कि मध्य प्रदेश की घटना से जुड़ा बैच बंगाल में नहीं आया है, लेकिन एहतियात के तौर पर, हमने सभी विक्रेताओं को इसकी बिक्री रोकने के लिए सूचित कर दिया है।

कफ सीरप को लेकर बढ़ी चिंता उन्होंने बताया कि इस एडवाइजरी को और पुख्ता करने के लिए 11 अक्टूबर को दवा खुदरा विक्रेताओं के साथ एक बैठक निर्धारित की गई है। यह कदम ओवर-द-काउंटर कफ सीरप की सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच उठाया गया है।