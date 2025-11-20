चोकसी प्रत्यर्पण मामला: नौ दिसंबर को सुनवाई करेगा बेल्जियम का सुप्रीम कोर्ट, हीरा कारोबारी पर 13 हजार करोड़ के गबन का आरोप
पंजाब नेशनल बैंक से 13 हजार करोड़ रुपये का घोटाला कर भागे हीरा कारोबारीमेहुलचोकसी की प्रत्यर्पण के खिलाफ अर्जी पर बेल्जियम का सुप्रीम कोर्ट नौ दिसंबर को सुनवाई करेगा।
पीटीआई, नई दिल्ली। पंजाब नेशनल बैंक से 13 हजार करोड़ रुपये का घोटाला कर भागे हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी की प्रत्यर्पण के खिलाफ अर्जी पर बेल्जियम का सुप्रीम कोर्ट नौ दिसंबर को सुनवाई करेगा।
चोकसी कई देशों से होता हुआ इस समय बेल्जियम में है और भारत ने वहां की सरकार से भगोड़े हीरा कारोबारी को प्रत्यर्पित करने की मांग की है। इससे पहले 17 अक्टूबर को एंटवर्प की कोर्ट ने भारत की याचिका पर चोकसी को प्रत्यर्पित करने का आदेश दिया था, चोकसी ने इसी आदेश को चुनौती दी है।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के चलते चोकसी को भारत प्रत्यर्पित नहीं किया जा सकेगा। बेल्जियम के एडवोकेट जनरल हेनरी वेंडर लिंडेन ने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट निचली कोर्ट के आदेश की केवल विधिक आधार पर समीक्षा करेगा।
देखेगा कि सारे नियमों का पालन करते हुए चोकसी के प्रत्यर्पण का आदेश पारित हुआ या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष कोई नए तथ्य या साक्ष्य नहीं रख सकेगा। इसलिए मामले पर जल्द फैसला आने की उम्मीद है।
