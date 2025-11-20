चोकसी प्रत्यर्पण मामला: नौ दिसंबर को सुनवाई करेगा बेल्जियम का सुप्रीम कोर्ट, हीरा कारोबारी पर 13 हजार करोड़ के गबन का आरोप

पीटीआई, नई दिल्ली। पंजाब नेशनल बैंक से 13 हजार करोड़ रुपये का घोटाला कर भागे हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी की प्रत्यर्पण के खिलाफ अर्जी पर बेल्जियम का सुप्रीम कोर्ट नौ दिसंबर को सुनवाई करेगा।

चोकसी कई देशों से होता हुआ इस समय बेल्जियम में है और भारत ने वहां की सरकार से भगोड़े हीरा कारोबारी को प्रत्यर्पित करने की मांग की है। इससे पहले 17 अक्टूबर को एंटवर्प की कोर्ट ने भारत की याचिका पर चोकसी को प्रत्यर्पित करने का आदेश दिया था, चोकसी ने इसी आदेश को चुनौती दी है।