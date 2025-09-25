MP Crime: पत्थर से मारा, रस्सी से गला घोंटा और फिर... पत्नी और भाई ने युवक को मौत के घाट उतारा
बड़वानी जिले के राजपुर में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने मृतक की पत्नी और भाई को गिरफ्तार किया है जिन्होंने मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। अवैध संबंधों के चलते भाई और भाभी ने युवक को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। उन्होंने युवक को शराब पिलाई फिर पत्थर से मारा और रस्सी से गला घोंटकर नहर में फेंक दिया।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बड़वानी जिले के राजपुर थानांतर्गत हुई एक घटना में पत्नी और भाई द्वारा युवक के दर्दनाक हत्याकांड को अंजाम दिए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर गुरुवार को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।
पुलिस के अनुसार जिले के राजपुर थाना क्षेत्र में 20 सितंबर को खड़कल के पास इंदिरा सागर नहर में एक युवक का शव मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव की पहचान अजय पंवार के रूप में की। शव पर चोटों के गहरे निशान थे, जिसके बाद हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू हुई।
भाभी के साथ थे अवैध संबंध
पुलिस जांच में मृतक का भाई सुमित पंवार, 18 वर्ष संदिग्ध पाया गया। पूछताछ में सामने आया कि उसका 17 वर्षीय भाभी के साथ अवैध संबंध था। परिवार को इस बारे में जानकारी मिलते ही अजय और छाया को खड़कल भेज दिया गया, लेकिन सुमित को यह रिश्ता टूटना मंजूर नहीं था।
पत्थर से मारा, रस्सी से घोंटा गला
पुलिस के अनुसार सुमित ने भाभी के साथ मिलकर अजय को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। जिसके तहत 19 सितंबर को सुमित इंदौर आया। यहां उसने किराये की कार लेकर अजय को राऊ से बैठाया और खड़कल की ओर ले गया। रास्ते में उसने अजय को शराब पिलाई, जिससे वह गाड़ी में सो गया। इसके बाद सुमित घर जाकर रस्सी लाया और भाभी को बुलाया। दोनों ने मिलकर अजय को पत्थर से मारा, रस्सी से गला घोंटा और सांसें चलती देख नहर में फेंक दिया।
पुलिस अधीक्षक जगदीश डावर और थाना प्रभारी विक्रम सिंह बामनिया की टीम ने मामले का राजफाश करते हुए दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।
