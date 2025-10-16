Language
    जैसलमेर के बाद बाड़मेर में भीषण हादसा, ट्रेलर से टक्कर के बाद स्कॉर्पियो में बैठे चार लोगों की जलकर मौत

    By Digital Desk Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 08:26 AM (IST)

    Balotara Horrific Road Accident: राजस्थान के बालोतरा में एक ट्रेलर और स्कॉर्पियो की टक्कर में चार लोगों की मौके पर ही जलकर मौत हो गई। एक गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को जोधपुर रेफर किया गया है। मृतक सिणधरी से गुड़ामालानी जा रहे थे।

    जैसलमेर के बाद बाड़मेर में भीषण हादसा (फाइल फोटो जागरण)


    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान के बाड़मेर से बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां सुबह सुबह दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। यहां बालोतरा में ट्रेलर-स्कॉर्पियो की आमने सामने भीषण टक्कर हो गई। इस दौरान चार लोगों की जिंदा जलने से मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। इसके साथ ही इस हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल है। जिसे उपचार के लिए जोधपुर रेफर किया गया है।

    इस दर्दनाक सड़क हादसे के शिकार हुए लोग सिणधरी (बालोतरा) से गुड़ामालानी (बाडमेर) जा रहे थे। सभी गुड़ामालानी के डाभड़ के रहने वाले थे।

    आग लगने से जाम हुए दरवाजे

    जानकारी के अनुसार, गुड़ामालानी के डाबड़ गांव के 5 दोस्त स्कॉर्पियो में सवार होकर सिणधरी आए थे। यहां रात को होटल में खाना खाने के बाद वे वापस लौट रहे थे। इसी दौरान बालोतरा–सिणधरी मेगा हाईवे पर उनकी स्कॉर्पियों गाड़ी की भिड़त ट्रेलर से हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी की तुरंत गाड़ी में आग लग गई। आग इतनी विकराल लगी कि स्कॉर्पियो के दरवाजे जाम हो गए और चार युवक भीतर ही फंस गए।

    आग लगने के कारण स्कार्पियों में सवार चार लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। वहीं ट्रेलर चालक ने जान जोखिम में डालते हुए स्कॉर्पियो के चालक को बाहर खींच कर निकाला और उसे बचाने में सफल रहा। घायल युवक को सिणधरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे जोधपुर रेफर किया गया।

    मौके पर पहुंची प्रशासनिक टीम

    घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर जिला कलेक्टर सुशील कुमार यादव, पुलिस अधीक्षक रमेश, अतिरिक्त जिला कलेक्टर भुवनेश्वर सिंह चौहान, डिप्टी निरज शर्मा, उपखंड अधिकारी समंदर सिंह भाटी, मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी वाकाराम चौधरी सहित, परिवहन अधिकारी प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची। चारों युवक इस कदर जले हैं कि शव की पहचान करना मुश्किल है। डीएनए जांच के बाद ही पहचान हो पाएगी।

