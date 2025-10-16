जैसलमेर के बाद बाड़मेर में भीषण हादसा, ट्रेलर से टक्कर के बाद स्कॉर्पियो में बैठे चार लोगों की जलकर मौत



डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान के बाड़मेर से बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां सुबह सुबह दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। यहां बालोतरा में ट्रेलर-स्कॉर्पियो की आमने सामने भीषण टक्कर हो गई। इस दौरान चार लोगों की जिंदा जलने से मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। इसके साथ ही इस हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल है। जिसे उपचार के लिए जोधपुर रेफर किया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस दर्दनाक सड़क हादसे के शिकार हुए लोग सिणधरी (बालोतरा) से गुड़ामालानी (बाडमेर) जा रहे थे। सभी गुड़ामालानी के डाभड़ के रहने वाले थे। आग लगने से जाम हुए दरवाजे जानकारी के अनुसार, गुड़ामालानी के डाबड़ गांव के 5 दोस्त स्कॉर्पियो में सवार होकर सिणधरी आए थे। यहां रात को होटल में खाना खाने के बाद वे वापस लौट रहे थे। इसी दौरान बालोतरा–सिणधरी मेगा हाईवे पर उनकी स्कॉर्पियों गाड़ी की भिड़त ट्रेलर से हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी की तुरंत गाड़ी में आग लग गई। आग इतनी विकराल लगी कि स्कॉर्पियो के दरवाजे जाम हो गए और चार युवक भीतर ही फंस गए।

आग लगने के कारण स्कार्पियों में सवार चार लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। वहीं ट्रेलर चालक ने जान जोखिम में डालते हुए स्कॉर्पियो के चालक को बाहर खींच कर निकाला और उसे बचाने में सफल रहा। घायल युवक को सिणधरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे जोधपुर रेफर किया गया।