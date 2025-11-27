'चार साल बाद समोसा खाने के लिए मीटिंग हो रही क्या', भरी बैठक में IAS टीना डाबी पर भड़के विधायक और सांसद

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान के बाड़मेर में हुी दिशा बैठकर के दौरान जमकर हंगामा हुआ। बैठक के दौरान सांसद उम्मेदाराम बनेवाल और विधायक रविंद्र भाटी कलेक्टर टीना टाबी पर भड़कते नजर आएं। उन्होंने कार्यों की समीक्षा को लेकर संबंधित अधिकारियों को फटकार भी लगाई।

दरअसल, मंगलवार को बाड़मेर डिला कलेक्ट्रेट सभागार में बाड़मेर जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की दिशा बैठक हुई। बैठक के दौरान राज्य और केंद्र सरकार के कार्यों की समीक्षा चल रही थी। बैठक में कुछ अधिकारी अनुपस्थित थे, वहीं, जो उपस्थित थे, वे गोल-गोल घुमाकर जवाब दे रहे थे। जिस पर सांसद भड़क गए।

मीटिंग क्यों करवाते हैं? बाड़मेर में शुरू हुई दिशा बैठक सुबह 11 बजे से शुरू हुई और रात 8 बजे तक चलती रही। इस दौरान एक ओर जहां सांसद उम्मेदाराम ने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई, तो दूसरी ओर विधायक रविंद्र भाटी कलेक्टर टीना डाबी पर ही भड़क गए। उन्होंने कहा मीटिंग क्यों करवाते हैं? मीटिंग में हम लोगों का समय खराब किया। ये जो भी प्लान है उसकी चर्चा मीटिंग में होती है। अगर अकेले में मीटिंग करनी थी तो अकेले में कर लेते। क्यों बुलाया फिर?