    'चार साल बाद समोसा खाने के लिए मीटिंग हो रही क्या', भरी बैठक में IAS टीना डाबी पर भड़के विधायक और सांसद

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 01:15 PM (IST)

    राजस्थान के बाड़मेर में दिशा बैठक के दौरान सांसद और विधायक कलेक्टर टीना डाबी पर भड़क गए। उन्होंने अधिकारियों को कार्यों की समीक्षा को लेकर फटकार लगाई। बैठक में अधिकारियों के अनुपस्थित रहने और गोलमोल जवाब देने पर सांसद नाराज हुए।

     IAS टीना डाबी पर भड़के विधायक और सांसद (स्क्रीनग्रैब)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान के बाड़मेर में हुी दिशा बैठकर के दौरान जमकर हंगामा हुआ। बैठक के दौरान सांसद उम्मेदाराम बनेवाल और विधायक रविंद्र भाटी कलेक्टर टीना टाबी पर भड़कते नजर आएं। उन्होंने कार्यों की समीक्षा को लेकर संबंधित अधिकारियों को फटकार भी लगाई।

    दरअसल, मंगलवार को बाड़मेर डिला कलेक्ट्रेट सभागार में बाड़मेर जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की दिशा बैठक हुई। बैठक के दौरान राज्य और केंद्र सरकार के कार्यों की समीक्षा चल रही थी। बैठक में कुछ अधिकारी अनुपस्थित थे, वहीं, जो उपस्थित थे, वे गोल-गोल घुमाकर जवाब दे रहे थे। जिस पर सांसद भड़क गए।

    मीटिंग क्यों करवाते हैं?

    बाड़मेर में शुरू हुई दिशा बैठक सुबह 11 बजे से शुरू हुई और रात 8 बजे तक चलती रही। इस दौरान एक ओर जहां सांसद उम्मेदाराम ने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई, तो दूसरी ओर विधायक रविंद्र भाटी कलेक्टर टीना डाबी पर ही भड़क गए। उन्होंने कहा मीटिंग क्यों करवाते हैं? मीटिंग में हम लोगों का समय खराब किया। ये जो भी प्लान है उसकी चर्चा मीटिंग में होती है। अगर अकेले में मीटिंग करनी थी तो अकेले में कर लेते। क्यों बुलाया फिर?

    समोसा खाने के लिए मीटिंग की?

    जिसके बाद सांसद उम्मेदाराम ने कलेक्टर से इसके बारे में जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि जब अपनी मर्जी से ही काम करना था तो फिर कर लेते हमें क्यों बुलाया। इसी दौरान विधायक भाटी फिर भड़क गए। उन्होंने कहा 4 साल बाद मीटिंग हो रही है और फिर भी कुछ काम नहीं। इसके बाद अब अगली मीटिंग 4 साल बाद ही होगी। तो मतलब चार साल बाद जो मीटिंग की वो समोसा खाने के लिए की। सभी के इतने काम हैं उसके बावजूद चार साल बाद मीटिंग हो रही है।