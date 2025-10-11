MP News: ग्वालियर में एयरफोर्स स्टेशन के पास रह रहे थे बांग्लादेशी, किया गया गिरफ्तार
ग्वालियर के महाराजपुरा एयरफोर्स स्टेशन के पास वर्षों से अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की गिरफ्तारी ने पुलिस और खुफिया तंत्र की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इन परिवारों के बच्चों के दस्तावेज भी बन गए थे। पुलिस ने ऐसे 10 मुस्लिम बहुल इलाकों की पहचान की है जहां बिना नागरिकता वाले लोग रह रहे हैं और वहां फिर से सर्वेक्षण किया जाएगा।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ग्वालियर के महाराजपुरा एयरफोर्स स्टेशन के निकट वर्षों से बगैर नागरिकता रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की गिरफ्तारी ने पुलिस और खुफिया तंत्र की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
इन नागरिकों को डिपोर्ट करने के लिए विदेश मंत्रालय को सूचित किया जा रहा है। यहां रहने वाले बांग्लादेशी परिवारों में दो बच्चों का जन्म भी हुआ और उनके दस्तावेज भी बनवाए गए थे। देवेंद्र सिंह कंसाना ने इन्हें अपने रिश्तेदार अरविंद गुर्जर के मकान में रखा था, जिसके संबंध में पुलिस पूछताछ कर रही है।
गिरफ्तारी के बाद, पुलिस ने ऐसे 10 मुस्लिम बहुल इलाकों की पहचान की है, जहां बगैर नागरिकता के लोग रह रहे हैं। इन क्षेत्रों में फिर से सर्वेक्षण किया जाएगा ताकि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर निवास कर रहे लोगों को चिह्नित किया जा सके।
यह क्षेत्र भारतीय वायुसेना के प्रमुख स्टेशनों में से एक है। चौंकाने वाली बात यह है कि हाल ही में पुलिस मुख्यालय द्वारा किए गए सर्वेक्षण का परिणाम भी केवल दिखावे तक सीमित रहा। यदि हरियाणा पुलिस से सूचना नहीं मिलती तो ये लोग अब भी अवैध रूप से रह रहे होते। गिरफ्तार बांग्लादेशी नागरिकों ने बताया कि आर्थिक कठिनाइयों के कारण वे बांग्लादेश छोड़कर कोलकाता आए और फिर अलीगढ़ होते ग्वालियर पहुंचे।
