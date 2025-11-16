बांग्लादेश से इलाज कराने मेडिकल वीजा लेकर बंगाल आए, यहीं बस गए

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता : बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) की शुरुआत के बाद एक तरफ जहां घुसपैठिये भाग रहे हैं तो दूसरी ओर उनके एक के बाद एक कारनामे सामने आ रहे हैं। सिर्फ अवैध रूप से ही नहीं बल्कि टूरिस्ट से लेकर मेडिकल वीजा पर बांग्लादेश से आने वाले कई लोग ऐसे हैं जो वीजा की मियाद समाप्त होने के बाद स्वदेश नहीं लौटे और यहीं बस गए।

सूत्रों के मुताबिक विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय ने चुनाव आयोग को कम से कम ऐसे छह बांग्लादेशी नागरिकों के बारे में जानकारी दी है, जो मेडिकल वीजा लेकर बंगाल आए थे लेकिन चिकित्सा कराने के बाद वापस नहीं लौटे बल्कि आधार व मतदाता परिचय पत्र बनवाकर यहीं बस गए। यही नहीं उन्होंने स्टेट बैंक में अपना खाता तक खुलवा लिया था। चुनाव आयोग मामलों की जांच कर रहा है।

हर साल मेडिकल वीजा लेकर आते हैं हजारों बांग्लादेशी मालूम हो कि कोलकाता के अस्पतालों में इलाज कराने हर साल मेडिकल वीजा लेकर हजारों बांग्लादेशी आते हैं। बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू होने के बाद से विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय सतर्क है और आयोग को लगातार ऐसी जानकारियां उपलब्ध करा रहा है।