यहां हो गया खेला, बांग्लादेश की मतदाता सूची में बंगाल के एक चिकित्सक परिवार के सभी सदस्यों के नाम

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। कोलकाता से सटे उत्तर 24 परगना जिले के गोबरडांगा इलाके में रहने वाले एक चिकित्सक परिवार के सभी सदस्यों के बांग्लादेश के सातक्षीरा अंचल के मतदाता होने का मामला सामने आया है। स्थानीय पुलिस ने इस बाबत गौतम ढाली नामक उक्त चिकित्सक के घर जाकर उनसे व परिवार के सदस्यों से पूछताछ की है। स्थानीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गौतम ढाली अपने परिवार के साथ पिछले कई वर्षों से गोबरडांगा में रह रहे हैं।

परिवार के सदस्यों के बेड़गूम-2 ग्राम पंचायत के 164 नंबर बूथ की मतदाता सूची में नाम हैं। उन सभी के भारतीय मतदाता पहचान पत्र व आधार कार्ड भी हैं। साथ ही उनके बांग्लादेश के सातक्षीरा अंचल की मतदाता सूची में भी नाम है।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि गौतम ढाली के पिता तारकनाथ ढाली ने पूछताछ में बताया है कि उनका परिवार 10 साल पहले बांग्लादेश से भारत आकर गोबरडांगा इलाके में रह रहा है। वे वैध तरीके से बांग्लादेश से भारत आए थे, इसकी जांच के लिए पुलिस ने संबंधित दस्तावेज मांगे हैं।