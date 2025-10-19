Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    यहां हो गया खेला, बांग्लादेश की मतदाता सूची में बंगाल के एक चिकित्सक परिवार के सभी सदस्यों के नाम

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 08:04 AM (IST)

    कोलकाता से सटे उत्तर 24 परगना जिले के गोबरडांगा इलाके में रहने वाले एक चिकित्सक परिवार के सभी सदस्यों के बांग्लादेश के सातक्षीरा अंचल के मतदाता होने का मामला सामने आया है। स्थानीय पुलिस ने इस बाबत गौतम ढाली नामक उक्त चिकित्सक के घर जाकर उनसे व परिवार के सदस्यों से पूछताछ की है।

    prefferd source google
    Hero Image

     बांग्लादेश की मतदाता सूची में बंगाल के एक चिकित्सक परिवार के सभी सदस्यों के नाम (सांकेतिक तस्वीर)

    राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। कोलकाता से सटे उत्तर 24 परगना जिले के गोबरडांगा इलाके में रहने वाले एक चिकित्सक परिवार के सभी सदस्यों के बांग्लादेश के सातक्षीरा अंचल के मतदाता होने का मामला सामने आया है।

    स्थानीय पुलिस ने इस बाबत गौतम ढाली नामक उक्त चिकित्सक के घर जाकर उनसे व परिवार के सदस्यों से पूछताछ की है। स्थानीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गौतम ढाली अपने परिवार के साथ पिछले कई वर्षों से गोबरडांगा में रह रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    परिवार के सदस्यों के बेड़गूम-2 ग्राम पंचायत के 164 नंबर बूथ की मतदाता सूची में नाम हैं। उन सभी के भारतीय मतदाता पहचान पत्र व आधार कार्ड भी हैं। साथ ही उनके बांग्लादेश के सातक्षीरा अंचल की मतदाता सूची में भी नाम है।

    पुलिस सूत्रों ने बताया कि गौतम ढाली के पिता तारकनाथ ढाली ने पूछताछ में बताया है कि उनका परिवार 10 साल पहले बांग्लादेश से भारत आकर गोबरडांगा इलाके में रह रहा है। वे वैध तरीके से बांग्लादेश से भारत आए थे, इसकी जांच के लिए पुलिस ने संबंधित दस्तावेज मांगे हैं।

    प्रश्न यह भी उठ रहा है कि वे लोग अगर पहले से बांग्लादेश में मतदाता हैं तो उनका भारतीय मतदाता पहचान पत्र कैसे बन गया? इस बारे में बेड़गूम-2 ग्राम पंचायत की प्रधान झूमा घोष से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि उन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं थी। मामले के सामने आने के बाद उन्होंने राज्य प्रशासन को इससे अवगत करा दिया है।