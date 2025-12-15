भारतीय जलक्षेत्र में बांग्लादेशी नौसेना के जहाज ने ट्रालर को मारी टक्कर, पांच मछुआरे लापता

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल की खाड़ी में भारतीय जलक्षेत्र में प्रवेश करने के बाद बांग्लादेश नौसेना के एक जहाज ने राज्य के दक्षिण 24 परगना के मछुआरों के एक ट्रालर को जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में एफबी परमिता 10 नामक ट्रालर डूब गया। इस घटना में पांच भारतीय मछुआरे लापता हैं।

सूत्रों के अनुसार एफबी परमिता ट्रालर पर 16 मछुआरे सवार थे। घटना के बाद काकद्वीप के एक अन्य ट्रालर ने 11 मछुआरों को बचाया। बांग्लादेशी जहाज ने भारतीय ट्रालर को मारी टक्कर यह ट्रालर 13 दिसंबर को नामखाना से मछली पकडऩे के लिए समुद्र में निकला था। अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र के पास मछली पकड़ते समय बांग्लादेशी नौसेना के जहाज ने भारतीय मछुआरों के ट्रालर को टक्कर मार दी।