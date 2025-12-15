Language
    भारतीय जलक्षेत्र में बांग्लादेशी नौसेना के जहाज ने ट्रालर को मारी टक्कर, पांच मछुआरे लापता

    By Jagran News Edited By: Garima Singh
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 06:33 PM (IST)

    बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेशी नौसेना के जहाज ने भारतीय जलक्षेत्र में प्रवेश कर एक ट्रालर को टक्कर मार दी, जिससे वह डूब गया। इस घटना में पांच मछुआरे लापता हैं।

    Hero Image

    बांग्लादेशी जहाज ने भारतीय ट्रालर को मारी टक्कर। (सांकेतिक इमेज)  

    राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल की खाड़ी में भारतीय जलक्षेत्र में प्रवेश करने के बाद बांग्लादेश नौसेना के एक जहाज ने राज्य के दक्षिण 24 परगना के मछुआरों के एक ट्रालर को जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में एफबी परमिता 10 नामक ट्रालर डूब गया। इस घटना में पांच भारतीय मछुआरे लापता हैं।

    सूत्रों के अनुसार एफबी परमिता ट्रालर पर 16 मछुआरे सवार थे। घटना के बाद काकद्वीप के एक अन्य ट्रालर ने 11 मछुआरों को बचाया।

    बांग्लादेशी जहाज ने भारतीय ट्रालर को मारी टक्कर

    यह ट्रालर 13 दिसंबर को नामखाना से मछली पकडऩे के लिए समुद्र में निकला था। अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र के पास मछली पकड़ते समय बांग्लादेशी नौसेना के जहाज ने भारतीय मछुआरों के ट्रालर को टक्कर मार दी।

    बचाए गए मछुआरों ने आरोप लगाया है कि बांग्लादेशी नौसेना का जहाज रात के अंधेरे में बत्तियां बुझाकर भारतीय जलक्षेत्र में घुस गया था। उनके इस कृत्य पर सवाल उठ रहे हैं।

    वहीं बांग्लादेश का दावा है कि भारतीय ट्रालर अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र पार करके बांग्लादेश में प्रवेश कर गया था। भारतीय तटरक्षक बल और स्थानीय पुलिस ने पूरी घटना की जांच शुरू कर दी है।