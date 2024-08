Bangladesh में नहीं रुक रहा हिंदुओं का नरसंहार, हिंसा के खिलाफ ढाका से US तक प्रदर्शन; एक्शन मोड में भारत सरकार

वहीं, लंदन और फिनलैंड सहित दुनिया के कई और हिस्सों में भी विरोध प्रदर्शन की खबरें आईं।

#WATCH | United Kingdom: A large number of people gathered and staged a protest in front of the Houses of Parliament in London against the attack on Hindus in Bangladesh. pic.twitter.com/5DQcVnWUbd