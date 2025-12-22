Language
    संबंधों में तनाव का दिखने लगा असर, दिल्ली स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन ने स्थगित की सेवाएं

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 08:02 PM (IST)

    बांग्लादेश हाई कमीशन ने वीजा सेवाएं सस्पेंड की

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पिछले दिनों बांग्लादेश में बढती अशांति का असर अब द्विपक्षीय संबंधों पर भी दिखने लगा है। सोमवार को दिल्ली स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन में सभी कांसुलर सेवाएं और वीजा जारी करना बंद कर दिया गया है। ये सेवाएं अगले आदेश तक बंद रहेंगी।

    हाई कमीशन के सामने विरोध प्रदर्शन

    पिछली शनिवार रात चरमपंथी संगठन 'अखंड हिंदू राष्ट्र सेना' के 20-25 सदस्यों के एक ग्रुप ने दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने विरोध प्रदर्शन किया था। वे लगभग 20 मिनट तक वहां रहे और बांग्लादेश के खिलाफ नारे लगाए। उन्होंने भारत में बांग्लादेश के हाई कमिश्नर एम रियाज हमीदुल्लाह को धमकी भी दी।

    सुरक्षा पर उठ रहे सवाल

    विदेश मंत्रालय में पत्रकारों के सवालों के जवाब में, विदेश सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने कहा, 'दिल्ली में बांग्लादेश मिशन डिप्लोमैटिक जोन के अंदर एक बहुत ही सुरक्षित इलाके में है। हिंदू चरमपंथी उस इलाके में कैसे घुस पाए? यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्हें अंदर आने दिया गया।'

    हाई कमिश्नर के परिवार को खतरा

    तौहीद हुसैन ने यह भी कहा कि इस घटना के बाद, दिल्ली में हाई कमिश्नर का परिवार खुद को असुरक्षित और खतरे में महसूस कर रहा है।