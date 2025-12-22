संबंधों में तनाव का दिखने लगा असर, दिल्ली स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन ने स्थगित की सेवाएं

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पिछले दिनों बांग्लादेश में बढती अशांति का असर अब द्विपक्षीय संबंधों पर भी दिखने लगा है। सोमवार को दिल्ली स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन में सभी कांसुलर सेवाएं और वीजा जारी करना बंद कर दिया गया है। ये सेवाएं अगले आदेश तक बंद रहेंगी।

हाई कमीशन के सामने विरोध प्रदर्शन पिछली शनिवार रात चरमपंथी संगठन 'अखंड हिंदू राष्ट्र सेना' के 20-25 सदस्यों के एक ग्रुप ने दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने विरोध प्रदर्शन किया था। वे लगभग 20 मिनट तक वहां रहे और बांग्लादेश के खिलाफ नारे लगाए। उन्होंने भारत में बांग्लादेश के हाई कमिश्नर एम रियाज हमीदुल्लाह को धमकी भी दी।

सुरक्षा पर उठ रहे सवाल विदेश मंत्रालय में पत्रकारों के सवालों के जवाब में, विदेश सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने कहा, 'दिल्ली में बांग्लादेश मिशन डिप्लोमैटिक जोन के अंदर एक बहुत ही सुरक्षित इलाके में है। हिंदू चरमपंथी उस इलाके में कैसे घुस पाए? यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्हें अंदर आने दिया गया।'