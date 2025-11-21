बेंगलुरु में विधानसभा के सामने झड़प, 11 नेपाली नागरिक गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बेंगलुरु में विधानसभा के सामने दो समूहों के बीच झड़प के सिलसिले में 11 नेपाली नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। दो नाबालिग हिरासत में लिए गए हैं। 16 नवंबर को हुई इस घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है।

यह घटना नेपाली नागरिकों के दो समूहों से जुड़ी हैं। वह बेंगलुरु के लोकप्रिय स्थलों पर अपनी मूल भाषा में रील बनाते हैं। कथित तौर पर यह टकराव तब शुरू हुआ, जब एक समूह ने दूसरे को विधान सौध के पास रील बनाते देखा। यह बाद में झगड़े में बदल गया। दोनों समूह एक-दूसरे पर हमला करने लगे, तो पुलिस ने हस्तक्षेप किया और स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए हल्का बल प्रयोग किया।

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि दोनों समूहों के बीच प्रतिद्वंद्विता एक महीने पहले शुरू हुई थी, जब उनके बीच कई मुद्दों पर झगड़ा हुआ था, जिसमें चोरी हुए मोबाइल फोन को लेकर विवाद भी शामिल था। विधान सौध के सामने हुई घटना के संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है और शामिल लोगों की पहचान कर ली गई है। पुलिस को संदेह है कि मामले से और भी लोग जुड़े हो सकते हैं।