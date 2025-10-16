जैसलमेर में बड़ा हादसा, ट्रेलर से टक्कर के बाद स्कार्पियो के उड़े परखच्चे, चार दोस्तों की जिंदा जनले से मौत

जागरण संवाददाता, जयपुर। जैसलमेर में मंगलवार को हुए एसी बस अग्निकांड के एक दिन बाद बालोतरा में भी दर्दनाक हादसा हुआ है। बुधवार देर रात ट्रेलर से आमने-सामने टक्कर के बाद स्कार्पियो में आग लग गई, जिसमें चार दोस्तों की जिंदा जलने से मौत हो गई। मृतकों में दो युवक चचेरे भाई थे। एक युवक गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे उपचार के लिए जोधपुर में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा देर रात करीब एक बजे सिंधारी थाना क्षेत्र में सड़ा गांव के पास हुआ।

टक्कर के बाद स्कार्पियो की बैट्री में धमाका हुआ और आग लग गई। दरवाजा लाक हो जाने के कारण स्कार्पियो सवार युवक बाहर नहीं निकल सके। मृतकों में एक युवक पांचाराम दिल्ली में नौकरी करता था और दीवाली मनाने गांव आया था। सभी स्कार्पियो से घूमने निकले थे, तभी तेज गति से आ रही ट्रेलर से टक्कर हो गई।

बालोतरा: ट्रेलर-स्कार्पियो टक्कर, चार की मौत मौके पर मौजूद एक ट्रक चालक ने कांच तोड़कर झुलसे एक युवक को बाहर निकाला। उधर, जैसलमेर बस अग्निकांड में मृतकों की संख्या 22 हो गई है। गुरुवार को इलाजरत एक महिला ने भी दम तोड़ दिया। पुलिस ने बस मालिक तुराब अली और चालक शौकत को गिरफ्तार कर लिया है। तुराब अली ने चितौड़गढ़ में नान एसी बस का पंजीकरण कराया था, मगर बाडी एसी में परिवर्तित करा दिया था। इस मामले में चितौड़गढ़ के परिवहन अधिकारी और सहायक निलंबित किए जा चुके हैं।