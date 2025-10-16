Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    जैसलमेर में बड़ा हादसा, ट्रेलर से टक्कर के बाद स्कार्पियो के उड़े परखच्चे, चार दोस्तों की जिंदा जनले से मौत

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 09:26 PM (IST)

    जैसलमेर में बस अग्निकांड के बाद, बालोतरा में ट्रेलर और स्कार्पियो की टक्कर में चार दोस्तों की दर्दनाक मौत हो गई। स्कार्पियो में आग लगने से वे जिंदा जल गए। मृतकों में एक युवक दिल्ली से दिवाली मनाने आया था। जैसलमेर बस अग्निकांड में मृतकों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है। सरकार ने मृतकों के परिवारों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है।

    prefferd source google
    Hero Image

    स्कार्पियो में आग लगने से दर्दनाक हादसा। प्रतीकात्मक फोटो

    जागरण संवाददाता, जयपुर। जैसलमेर में मंगलवार को हुए एसी बस अग्निकांड के एक दिन बाद बालोतरा में भी दर्दनाक हादसा हुआ है। बुधवार देर रात ट्रेलर से आमने-सामने टक्कर के बाद स्कार्पियो में आग लग गई, जिसमें चार दोस्तों की जिंदा जलने से मौत हो गई। मृतकों में दो युवक चचेरे भाई थे। एक युवक गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे उपचार के लिए जोधपुर में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा देर रात करीब एक बजे सिंधारी थाना क्षेत्र में सड़ा गांव के पास हुआ।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    टक्कर के बाद स्कार्पियो की बैट्री में धमाका हुआ और आग लग गई। दरवाजा लाक हो जाने के कारण स्कार्पियो सवार युवक बाहर नहीं निकल सके। मृतकों में एक युवक पांचाराम दिल्ली में नौकरी करता था और दीवाली मनाने गांव आया था। सभी स्कार्पियो से घूमने निकले थे, तभी तेज गति से आ रही ट्रेलर से टक्कर हो गई।

    बालोतरा: ट्रेलर-स्कार्पियो टक्कर, चार की मौत

    मौके पर मौजूद एक ट्रक चालक ने कांच तोड़कर झुलसे एक युवक को बाहर निकाला। उधर, जैसलमेर बस अग्निकांड में मृतकों की संख्या 22 हो गई है। गुरुवार को इलाजरत एक महिला ने भी दम तोड़ दिया। पुलिस ने बस मालिक तुराब अली और चालक शौकत को गिरफ्तार कर लिया है। तुराब अली ने चितौड़गढ़ में नान एसी बस का पंजीकरण कराया था, मगर बाडी एसी में परिवर्तित करा दिया था। इस मामले में चितौड़गढ़ के परिवहन अधिकारी और सहायक निलंबित किए जा चुके हैं।

    स्कार्पियो में आग लगने से दर्दनाक हादसा

    परिवहन विभाग ने जोधपुर स्थित जैनम कोच क्राफ्टर में छापा मारकर 66 बसों को जब्त भी किया है, जहां बसों को मोडिफाइड किया जाता है। सरकार ने पुणे की स्वतंत्र संस्था सेंट्रल इंस्टीट्यूट आफ रोड ट्रांसपोर्ट को हादसे की तकनीकी जांच के लिए बुलाया है। सरकार ने मृतकों और घायलों के लिए आर्थिक पैकेज की भी घोषणा की है। मृतकों के परिवारों को 10 लाख और गंभीर रूप से घायलों को दो लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। हादसे में झुलसे छह लोग वेंटिलेटर पर हैं, जबकि आठ को चिकित्सकों की निगरानी में रखा गया है।